Почему стекла в машине запотевают изнутри и как это предотвратить

Почему запотевают стекла автомобиля осенью: причины влаги в салоне и как избежать запотевания

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

— Пришла осень, температура воздуха понизилась, и теперь после ночной стоянки стекла, крыша и капот автомобиля покрываются множеством маленьких капелек воды. Это влага конденсируется на холодной поверхности. Это нормально. Но некоторые машины запотевают еще и изнутри. Все поверхности салона – это обивочные материалы, влага на которых не видна, и только на стеклах появляются многочисленные мелкие капельки воды.

Причиной такого запотевания является повышенная влажность в салоне автомобиля. Чтобы окна не потели, нужно устранить причину попадания влаги в салон. А причин может быть несколько.

1. Система охлаждения

Сегодня у всех автомобилей в системе охлаждения используется антифриз. Казалось бы, откуда взяться воде? Но любой антифриз не менее чем на половину состоит из воды. Если система не герметична, антифриз будет скапливается под ковриками.

Что делать? Для проверки достаточно просто пощупать покрытие пола под ковриками. Если он влажный, то нужно сушить. Кстати, ранее мы проверили все известные в народе способы устранения влаги в салоне, и вот наш вердикт.

2. Кузов

Если недавно вы проехали через глубокую лужу и вода при этом доходила до уровня нижних кромок дверей, то влага могла попасть в салон, под коврики и впитаться в шумоизоляционный материал. Вот и источник влажного воздуха.

Что делать? Старайтесь не гонять по глубоким лужам.

Имейте в виду: если автомобиль не новый, то у него, возможно, утеряны резиновые заглушки в порогах и в полу кузова. Через эти отверстия влага снаружи тоже легко проникает в салон.

3. Люк

Автомобиль с люком хорош, пока новый. Но, как ни странно, со временем начинает протекать любой люк. Даже закрытый! То есть он пропускает часть осадков внутрь салона. Там для этой влаги есть специальное «корыто», из которого вода должна отводиться. С годами засоряются трубки дренажа, которые идут под обивками со всех четырех углов люка. И тогда влага может накапливаться в «корыте» люка и даже проявится в виде пятен на обивке крыши.

Что делать? Дренаж люка нужно своевременно чистить.

4. Жабо

Климатическая система практически у всех автомобилей забирает воздух из пространства под задней кромкой капота, там, где установлен механизм стеклоочистителей. Туда стекает вода с ветрового стекла и там же накапливается грязь, семена и листья деревьев. Чтобы в этом коробе не было влаги, предусмотрены сливные отверстия, отводящие воду под передние крылья. Если эти отверстия забиты, то влага буквально плещется в коробе.

Что делать? Периодически, лучше раз в год перед осенью, нужно чистить короб воздухопритока.

О том, как бороться с ржавчиной на кузове, «За рулем» уже рассказывал.