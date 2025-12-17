Почему китайские машины могут ржаветь и как это остановить

#
При покупке нового автомобиля, в том числе китайского, обязательно следует уточнить степень обработки модели антикоррозийной защитой, например, цинкованием, грунтом, пассивацией. Многие китайские модели, предназначенные для внутреннего рынка КНР, то есть ввезенные физлицом из заграницы напрямую, могут иметь более слабую защиту металла.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля следует сразу после покупки, даже если авто приобретено через официального дилера. Особенно с учетом того, что появление ржавчины не является гарантийным случаем. По данным ГК АВТОДОМ, к этому совету прислушиваются не более 24% клиентов. При этом, базовая комплектация не всегда подразумевает нанесение защиты от коррозии на все элементы автомобиля. Например, у некоторых моделей Changan, Omoda и Geely не оцинкованы крыша и пол багажника.

В целом популярные в РФ автобренды, включая перечисленные марки, входят в число наиболее надежных с точки зрения вероятности появления коррозии, однако регулярная профилактическая обработка антикором способна продлить срок службы лакокрасочного покрытия на авто из Поднебесной в два-три раза.

Следует проводить дополнительную обработку днища автомобиля, колесных арок, порогов, внутренних полостей дверей, швов, а также использовать антикоррозийные составы в зимний период. Повторять такую обработку желательно каждые 2-3 года или по мере появления повреждений покрытия, таких как царапины на кузове или сколы краски, ведь, по оценкам ГК АВТОДОМ, именно они в 45% случаев становятся причиной появления ржавчины.

Для того, чтобы предотвратить возникновение коррозии, необходимо следовать следующим советам. Рекомендуется проводить тщательный осмотр повреждений после зимы – в это время года дороги обрабатываются реагентами, а под днищем и на швах скапливается грязь, влага, соль. После окончания зимнего сезона следует тщательно промыть днище, арки, дверные пороги, уделить внимание крышке багажника и топливного бака.

По итогам зимнего сезона стоит проверить, не появились ли сколы или трещины краски – по возможности повреждения следует сразу обработать антикором, зашлифовать или закрасить. Важно помнить и о том, что в зимний период рекомендуется мыть автомобиль каждую неделю, чтобы снег с реагентами не навредил кузову.

Если ржавчина на новом китайском автомобиле появится в первые пару лет после покупки, с большой вероятностью это признак того, что авто эксплуатировалось в условиях агрессивного воздействия воды, снега и реагентов без надлежащего ухода. В таком случае, важно оперативно избавиться от очага коррозии – сделать зачистку ржавчины механическим или химическим способом, покрасить поврежденные участки кузова.

