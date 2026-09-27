Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Вопросы про качествоСкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Где нельзя применять WD-40? Вы удивитесь!

Автоэксперт Алексей Ревин: куда нельзя наносить WD-40 в машине

Название WD-40 расшифровывается как Water Displacement («вытеснение воды»). WD-40 – жидкость, которая продается в аэрозольных баллонах. Вытеснителем является пропан. Точный состав – коммерческая тайна, но в основе лежит жидкость, напоминающая керосин, в которую добавлены масла.

Где можно применять WD-40

  • Заржавевший крепеж. Смазка упрощает откручивание болтов и гаек.
  • Быстрая смазка замков и петель дверей, капота и крышки багажного отделения. Устраняет скрип и ненадолго защищает от влаги.
  • Обработка клемм аккумулятора. Вытесняет влагу и убирает окислы.
  • Очистка панелей кузова. Удаляет следы насекомых, битума и клея от наклеек.

Чтобы хотя бы снять такую клемму, потребуется WD-40.
Чтобы хотя бы снять такую клемму, потребуется WD-40.

Где нельзя применять WD-40

Напомним, что жидкость имеет масляно-углеводородную структуру. А значит, она разъедает любую немаслостойкую резину. Отсюда сразу появляется множество ограничений. Препарат нельзя наносить на:

  • Резиновые уплотнители дверей, капота и крышки багажного отделения. Резина разбухнет, будет пачкаться и даже может порваться.
  • Шланги системы охлаждения. Нельзя для облегчения надевания шлангов на патрубки использовать WD-40, так как резина шлангов потеряет сцепление с армирующими нитями. Шланг может лопнуть.
  • Ремень привода вспомогательных агрегатов и ремень ГРМ. Иногда предлагают брызнуть какую-нибудь жидкость на ремень, чтобы устранить свист. Ни в коем случае не используйте WD-40. Останетесь с поврежденными ремнями, а ремень привода ГРМ может порваться или проскочить по зубьям шестерен. Это приведет к дорогостоящему ремонту.

Препарат нельзя брызгать на ремень.
Препарат нельзя брызгать на ремень.

  • Резиновые детали тормозной системы. Препарат не должен обильно попадать на тормозные шланги, а, самое главное, его нельзя использовать при переборке цилиндров – рабочих и главного. Не являются маслобензостойкими и чехлы направляющих пальцев. Именно поэтому во всех этих местах используются специальные смазки.
  • Нельзя наносить WD-40 на уплотнители люка в крыше. Все резиновые детали там не маслобензостойкие, а потому могут быть повреждены.
  • Нельзя бесконтрольно брызгать препарат в зону педалей в надежде устранить скрип. Его, может быть, и устраните, но педали станут скользкими, что может быть опасно при движении.
  • Нельзя допускать попадания препарата на резинки дворников, во избежание их разъедания.
  • Нельзя распылять препарат вблизи раскаленных деталей и открытого огня. Керосиноподобная жидкость и сама горит неплохо, а тут еще пропан, играющий роль вытеснителя.
  • Не рекомендуется применять WD-40 для ухода за кожаными деталями салона. Вроде бы сначала кожа блестит, но препарат удаляет часть масел, обеспечивающих эластичность кожи, и нарушить цвет красителя. Кожа станет сухой и жесткой, и на ней могут появиться трещины.

Лучшие посты в MAX:
Volga получит российские моторы и АКП
Может ли бензин низкого экологического класса стать дешевле?
Avatr 11 обновили для России: цены от...

Где эффект от WD-40 будет кратковременным

В автомобиле есть несколько мест, куда нанести WD-40 можно, но эффект будет кратковременный.

  • Панель приборов. Использовать WD-40 в качестве полироли – плохая идея. Блеск будет недолгим, зато начнет прилипать пыль и можно будет испачкаться.
  • Пластиковые колпаки фар. Перекупский метод «обновить» фары действует не очень эффективно и очень недолго.
  • Не советую обильно брызгать препарат вблизи различных эмблем, шильдиков и молдингов, размещенных на автомобиле. Дело в том, что подобные детали на современных автомобилях крепятся на подобие двустороннего скотча, который не является маслобензостойким: возможно отклеивание элементов
  • Попытка удалить царапины с лакокрасочного покрытия приведут лишь к временной маскировке.
  • Промыв личинку замка, нельзя успокаиваться надолго. Препарат вымыл старую смазку –  нужно нанести новую. То же относится и к петлям дверей.

Под брендом WD-40 выпускается и силиконовая смазка Specialist Silicone — у нее другие варианты применения и другие запреты.
Под брендом WD-40 выпускается и силиконовая смазка Specialist Silicone — у нее другие варианты применения и другие запреты.

Несмотря на некоторые ограничения, я все же советую иметь упаковку WD-40 в багажнике каждому автомобилисту.

Почему один аккумулятор служит 3 года, а другой — 10 лет.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания

Готово – остаемся на связи!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle