Где нельзя применять WD-40? Вы удивитесь!

Автоэксперт Алексей Ревин: куда нельзя наносить WD-40 в машине

Название WD-40 расшифровывается как Water Displacement («вытеснение воды»). WD-40 – жидкость, которая продается в аэрозольных баллонах. Вытеснителем является пропан. Точный состав – коммерческая тайна, но в основе лежит жидкость, напоминающая керосин, в которую добавлены масла.

Где можно применять WD-40

Заржавевший крепеж. Смазка упрощает откручивание болтов и гаек.

Быстрая смазка замков и петель дверей, капота и крышки багажного отделения. Устраняет скрип и ненадолго защищает от влаги.

Обработка клемм аккумулятора. Вытесняет влагу и убирает окислы.

Очистка панелей кузова. Удаляет следы насекомых, битума и клея от наклеек.

Чтобы хотя бы снять такую клемму, потребуется WD-40.

Где нельзя применять WD-40

Напомним, что жидкость имеет масляно-углеводородную структуру. А значит, она разъедает любую немаслостойкую резину. Отсюда сразу появляется множество ограничений. Препарат нельзя наносить на:

Резиновые уплотнители дверей, капота и крышки багажного отделения. Резина разбухнет, будет пачкаться и даже может порваться.

Шланги системы охлаждения. Нельзя для облегчения надевания шлангов на патрубки использовать WD-40, так как резина шлангов потеряет сцепление с армирующими нитями. Шланг может лопнуть.

Ремень привода вспомогательных агрегатов и ремень ГРМ. Иногда предлагают брызнуть какую-нибудь жидкость на ремень, чтобы устранить свист. Ни в коем случае не используйте WD-40. Останетесь с поврежденными ремнями, а ремень привода ГРМ может порваться или проскочить по зубьям шестерен. Это приведет к дорогостоящему ремонту.

Препарат нельзя брызгать на ремень.

Резиновые детали тормозной системы. Препарат не должен обильно попадать на тормозные шланги, а, самое главное, его нельзя использовать при переборке цилиндров – рабочих и главного. Не являются маслобензостойкими и чехлы направляющих пальцев. Именно поэтому во всех этих местах используются специальные смазки.

Нельзя наносить WD-40 на уплотнители люка в крыше. Все резиновые детали там не маслобензостойкие, а потому могут быть повреждены.

Нельзя бесконтрольно брызгать препарат в зону педалей в надежде устранить скрип. Его, может быть, и устраните, но педали станут скользкими, что может быть опасно при движении.

Нельзя допускать попадания препарата на резинки дворников, во избежание их разъедания.

Нельзя распылять препарат вблизи раскаленных деталей и открытого огня. Керосиноподобная жидкость и сама горит неплохо, а тут еще пропан, играющий роль вытеснителя.

Не рекомендуется применять WD-40 для ухода за кожаными деталями салона. Вроде бы сначала кожа блестит, но препарат удаляет часть масел, обеспечивающих эластичность кожи, и нарушить цвет красителя. Кожа станет сухой и жесткой, и на ней могут появиться трещины.

Где эффект от WD-40 будет кратковременным

В автомобиле есть несколько мест, куда нанести WD-40 можно, но эффект будет кратковременный.

Панель приборов. Использовать WD-40 в качестве полироли – плохая идея. Блеск будет недолгим, зато начнет прилипать пыль и можно будет испачкаться.

Пластиковые колпаки фар. Перекупский метод «обновить» фары действует не очень эффективно и очень недолго.

Не советую обильно брызгать препарат вблизи различных эмблем, шильдиков и молдингов, размещенных на автомобиле. Дело в том, что подобные детали на современных автомобилях крепятся на подобие двустороннего скотча, который не является маслобензостойким: возможно отклеивание элементов

Попытка удалить царапины с лакокрасочного покрытия приведут лишь к временной маскировке.

Промыв личинку замка, нельзя успокаиваться надолго. Препарат вымыл старую смазку – нужно нанести новую. То же относится и к петлям дверей.

Под брендом WD-40 выпускается и силиконовая смазка Specialist Silicone — у нее другие варианты применения и другие запреты.

Несмотря на некоторые ограничения, я все же советую иметь упаковку WD-40 в багажнике каждому автомобилисту.

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