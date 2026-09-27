Каршеринг в СССР — 24 копейки за 10 км пробега

«За рулем» напомнил, кому был доступен прокат автомобилей в Советском Союзе

Знаменитая повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» с первых страниц знакомит нас с автотуристом Сашей Приваловым, добирающимся из Ленинграда до Соловца.

В комментариях к очередному изданию бестселлера поясняется, что прокат Москвича, на котором путешествовал Саша Привалов, стоил 1 рубль 20 копеек за сутки аренды – это 1% ленинградской зарплаты программиста Привалова. Кроме того, за каждые 10 км пробега нужно было платить по 24 копейки.

К концу 60‑х годов, после смещения Н. С. Хрущева, прокат отменили, но позже снова ввели. Правда, только для иностранцев. Роман-сказка был впервые опубликован в 1965 году. Из этого можно сделать вывод, что Привалов путешествовал на Москвиче модели 402, 403 или 407.

Москвич 402

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