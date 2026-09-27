Каршеринг в СССР — 24 копейки за 10 км пробега
Знаменитая повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» с первых страниц знакомит нас с автотуристом Сашей Приваловым, добирающимся из Ленинграда до Соловца.
В комментариях к очередному изданию бестселлера поясняется, что прокат Москвича, на котором путешествовал Саша Привалов, стоил 1 рубль 20 копеек за сутки аренды – это 1% ленинградской зарплаты программиста Привалова. Кроме того, за каждые 10 км пробега нужно было платить по 24 копейки.
К концу 60‑х годов, после смещения Н. С. Хрущева, прокат отменили, но позже снова ввели. Правда, только для иностранцев. Роман-сказка был впервые опубликован в 1965 году. Из этого можно сделать вывод, что Привалов путешествовал на Москвиче модели 402, 403 или 407.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
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