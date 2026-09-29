Этот советский автобус считали самым большим в мире
«За рулем» вспомнил историю крупного советского автобуса ЯА-2 образца 1934 года
Ярославский автобус ЯА‑2 образца 1934 года с пятиконечной звездой на пробке радиатора иногда называли самым большим в мире.
Масса – свыше 9 тонн, число мест – 100. Но и радиус разворота тоже солидный – аж 14,5 м! Симпатичный, но неповоротливый автобус какое-то время поездил по Ленинграду, но затем попросился за город, где простора было побольше.
В дальнейшем его следы затерялись, а потомства он не оставил…
автобус ЯА 2
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
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