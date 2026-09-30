Надежный мотор, АКП и крепкий кузов — добротный «японец» всего за полмиллиона

«За рулем» рассказал, как правильно выбрать Mitsubishi Lancer IX с пробегом

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев исследует одну из самых популярных ниш рынка авто с пробегом: машины с ценой от 300 тысяч.

Понятно, что бал тут правят Лады, но не только они. Все же и «бюджетных», и просто возрастных проблем у вазовских машин с годами накапливается немало, поэтому всегда есть вариант с подержанным авто иностранного бренда. Правда, и тут не все просто: после 200 тысяч км иномарки, даже японские, по числу всяких недомоганий постепенно выравниваются с Ладами, отмечает эксперт.

Именно поэтому в подборке — только проверенные варианты из строго ограниченного списка. Один из них – Mitsubishi Lancer IX.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– «Девятый» Lancer выпускали до 2010 года, сборка японская. Прослыл очень живучим, что влияет на цены: Лансеры в наилучшем состоянии дороже 500 тысяч рублей. За 300 тысяч можно подыскать с пробегом 200–250 тысяч км. Все моторы (1.3, 1.6, 2.0) просты и достаточно надежны. Владельцы, к сожалению, нередко экономят на замене масла и про мывке радиаторов, что аукается гибелью маслонасоса, износом поршневой, залеганием колец и диким расходом масла.

Самый массовый 1.6 (98 л. с.), тем не менее, стабильно уезжает за 400 тысяч км. У механических коробок к 100-150 тысячам км изнашиваются подшипники. Во многом благодаря тому, что хозяева даже не думали менять масло, хотя ресурс МКП прямо зависит от внутренней чистоты. По этой причине Lancer предпочтительнее с гидроавтоматом – агрегаты F4A41 и особенно F4A42 (при моторе 2.0) исключительно выносливые.

Кузов неплохо противостоит коррозии, но после 15 лет и 200 тысяч км, конечно, сдается. Подвеска стойкая, электрика очень надежна (кроме генератора). Эпизодически лечить придется «печку» (привод заслонки), кондиционер, быстро просиживается водительское сиденье. В остальном все по-японски, включая цены многих запчастей. Вердикт: лучший вариант с автоматом.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «На все деньги» из журнала «За рулем» №10 за 2026 год.

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