Новый двигатель Нивы Legend: 3 важных момента, которые нельзя пропустить

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах обслуживания Нивы с новым мотором 1.8

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Александр Виноградов разбирает оставшиеся «за кадром» первых презентаций особенности Нивы с новым двигателем.

Про сам мотор постоянные читатели «За рулем» знают: сконструирован из компонентов двигателей переднеприводных моделей, в мощности прибавил немного (было 83 л.с., теперь – 90 л.с.), но стал куда моментнее – 153 Нм вместо прежних 129 Нм. Такую Ниву уже можно купить, и первый месяц продаж привел к взлету популярности «Легенды».

Но эксперт отмечает: у нового двигателя есть как минимум три нюанса, непривычные для нивоводов. Это ременный привод ГРМ, толкатели клапанов и свечи зажигания.

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Двигатель ВАЗ‑11184 – симбиоз блока от мотора 1.8 Весты и головки блока от восьмиклапанного двигателя Гранты. Привод ГРМ – ременной. А ремень китайской фирмы Hola нужно менять через каждые 45 тысяч км. Толкатели клапанов аналогичны таковым на Гранте – а значит, зазоры нужно регулировать подбором высоты стаканов, со снятием распредвала! Свечи зажигания – хрупкие, с 12‑миллиметровой резьбой.

Так как в основе нового двигателя узлы, изначально рассчитанные для переднеприводной компоновки (а значит, и стояли они поперек), пришлось сделать отдельную стойку‑башню для навесных агрегатов. Она отличается от той, что стоит на Ниве Travel с этим же мотором. Иная у трехдверной Легенды и топливная рампа с клапанной крышкой. В последней изменилась система вентиляции картера – и эти два пункта улучшений появятся позже на Тревеле.

Запасное колесо на штампованном диске по-прежнему живет под капотом, но для большинства комплектаций имеет статус докатки – потому что размерчик невеликий.

Что еще поменялось в Ниве, как она едет и стоит ли своих денег? Об этом – в октябрьском «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Жизнь после 50» из журнала «За рулем» №10 за 2026 год.