Niva Legend 2026: характеристики, комплектации, сроки, цены

«За рулем» назвал основные отличия Нивы Legend 1.8 и рассказал о ценах на новинку

Издание «За рулем» собрало все имеющиеся данные по внедорожнику Niva Legend с мотором 1.8 — переходя по ссылкам в тексте, вы получите исчерпывающую информацию по интересующему вас вопросу. А сам текст – о главных моментах самого масштабного, как утверждают на АВТОВАЗе, обновлении Легенды.

Что поменяли

двигатель: вместо классического ВАЗ-21214 (83 л.с., 129 Нм) – новый ВАЗ-11184 (90 л.с., 153 Нм);

шасси: обновленная передняя подвеска и новые тормоза, трехопорная раздатка;

кузов: точечно усилен и частично оцинкован, появились новые опоры двигателя;

салон: новый руль с регулировкой и подушкой, измененное торпедо, оптимизированное управление КП и РК, единый ключ, центрзамок, фильтр;

Внешне обновленную Ниву можно будет узнать по колесным дискам оригинального дизайна и накладке капота, защищающей от попадания пыли, снега и воды в отопитель.

Цены и комплектации

По предварительным данным из свободных источников, Niva Legend 1.8 будет предлагаться в четырех комплектациях: «Классик», «Драйв», «Урбан» и Black («Черная серия»). Этот список почти повторяет тот, что пока актуален для прежней Niva Legend 1.7, только второй уровень оснащения у нее называется не «Драйв», а «Люкс».

По собственным оценкам «За рулем», диапазон цен на обновленную Ниву составит от 1,16 млн рублей за «Классик» до 1,37 млн рублей за Black. Модель подорожает примерно на 6-9%. Не будем забывать и о специальной «вездеходной» версии Bronto, на которой все описанные обновления также появятся в будущем. Сейчас Bronto предлагается в двух комплектациях – «Люкс» и «Престиж».

Старт продаж

Прежняя версия Нивы с мотором 1.7 уже не выпускается, а новая пошла по конвейеру в Тольятти 20 июля, в день 60-летия АВТОВАЗа. Сроки продаж – пока только ориентировочные: ожидается, что у дилеров Lada машины появятся в сентябре.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о редакционной Ниве Travel – год назад модель прошла такое же обновление, какое сейчас проходит Niva Legend.