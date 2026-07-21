Niva Legend с мотором 1.8 — рассказываем, сколько она будет стоить

Костромин: обновленная Нива Legend с двигателем 1.8 подорожает незначительно

Новая версия внедорожника Niva Legend с новым двигателем 1.8 будет незначительно отличаться от прежней по цене.

«Мы рассчитываем, что цены на обновленную Niva Legend изменятся в том же диапазоне, что и в прошлом году при похожих изменениях на Niva Travel», — сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Напомним, обновленные внедорожники с 90-сильным двигателем ВАЗ-21118 (1,8 литра) уже пошли по конвейеру в Тольятти, при этом Ниву с классическим движком незадолго до этого сняли с производства.

Выпуск обновленных внедорожников уже стартовал

В 2025 году подобные преобразования пережила Niva Travel – и подорожала с 1,31–1,64 млн рублей до 1,39–1,79 млн рублей. В зависимости от комплектации прирост составил от 76 до 150 тысяч рублей. То есть базовая версия выросла в цене примерно на 6,1%, а максимальная – на 9,1%.

Если перенести эту логику на ценообразование модели Niva Legend, по получится, что базовая версия Classic вырастет в цене с 1,1 до 1,16 млн рублей, а топ-вариант Black подорожает с 1,26 до 1,37 млн рублей. Напомним, что обновление затронуло не только двигатель и в целом привело к появлению в конструкции более 350 новых и модернизированных узлов и деталей. Официальные цены обещают назвать на старте продаж, который запланирован на осень.