Знакомый мотор ушел в историю: Ниву с классическим двигателем больше не делают

АВТОВАЗ выпустил последнюю Lada Niva Legend с 1,7–литровым двигателем

На АВТОВАЗе случилось знаковое событие – с конвейера сошла последняя Lada Niva Legend, оснащенная старым 1,7-литровым двигателем. пресс-служба компании уже подтвердила этот факт, добавив, что теперь модель ждет серьезное обновление.

Интересно, что мотор объемом 1,7 литра стоял на «Нивах» без малого тридцать лет – еще с начала девяностых. Возраст солидный, и все же без него было сложно представить этот автомобиль.

Производство Lada Niva Legend

С обновлением ситуация кардинально меняется. Вместо старого «сердца» Niva Legend получит 1,8-литровый двигатель, который уже хорошо знаком по модели Niva Travel. Конструкцию этого агрегата основательно доработали: инженеры установили облегченные поршни и внедрили ременной привод газораспределительного механизма. Кстати, это уже третье по счету серьезное изменение мотора за всю историю Niva.

Главная трансформация

Запуск производства модернизированной версии намечен на 20 июля 2026 года. И изменения, судя по всему, будут не только под капотом – их затронули свыше 350 различных деталей и узлов автомобиля. Одно из самых заметных новшеств – водительская подушка безопасности, которая появилась у «Легенды» впервые. Поставили ее не с нуля: в ход пошел руль от Lada Granta, что и позволило уложиться в конструктивные особенности.

Благодаря новому силовому агрегату динамика заметно улучшилась. Разгон до «сотни» теперь занимает 15 секунд – раньше на это уходило 17 секунд, то есть разница в две секунды налицо.

Еще один сюрприз от производителя: обновленная Niva Legend впервые в истории модели получит двухстороннюю оцинковку кузова. Правда, обработают не все подряд, а только самые «критичные к коррозии» элементы – панели крыши, капот, решетки радиатора и заднюю часть машины. Все-таки внедорожник, и его часто эксплуатируют в сложных условиях.

Что касается цены, в АВТОВАЗе пообещали, что рестайлинговая новинка не перешагнет стоимость Niva Travel и, по сути, останется самым дешевым внедорожником на рынке с постоянным полным приводом. Так что легенда живет – пусть и с новым мотором.

О том, что ухудшает видимость за рулем, «За рулем» ранее уже рассказывал.