Лого ЗаРулем
#
МолнияНовая НиваЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?АвтоподборСкидкиАвтомаслаДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Niva Legend с мотором 1.8 — что поменяли в салоне?

«За рулем» дал полное описание обновлений интерьера внедорожника Niva Legend 1.8

В обновленной Ниве Legend поменялись не только двигатель, кузов и шасси, но и интерьер – с точки зрения функциональности, комфорта и эргономики.

Lada Niva Legend 2026, список изменений по интерьеру

  • подушка безопасности водителя;
  • рулевое колесо меньшего диаметра (как на Niva Travel);
  • новые подрулевые переключатели (и добавленная скорость стеклоочистителей);
  • регулируемая по углу наклона рулевая колонка;
  • перенесенный ближе к водителю рычаг КП;
  • управление РК – одним рычагом;
  • единый ключ дверей/зажигания;
  • центральный замок;
  • место под установку мультимедийного центра;
  • место под смартфон;
  • функциональные подстаканники;
  • салонный фильтр;

Niva Legend с мотором 1.8 — что поменяли в салоне?

БРЕНД ГОДА «ЗА РУЛЕМ» Премия потребительского доверия проводится ежегодно. Миссия премии – помочь потребителю в выборе товара.
ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

Кроме того, Нива должна стать более современным автомобилем в плане шумов и вибраций – этому способствуют третья опора раздаточной коробки и новая подвеска силового агрегата. Всего же в рамках модернизации Niva Legend получила более 350 новых и модернизированных узлов и деталей, призванных улучшить эргономику, пассивную безопасность, экономичность, динамику и управляемость. Насколько это получилось, увидим на ближайших тест-драйвах. А пока – ждем осени, когда должны начаться продажи.

Ранее «За рулем» дал прогноз цен на обновленную Ниву.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle