Niva Legend с мотором 1.8 — что поменяли в салоне?

«За рулем» дал полное описание обновлений интерьера внедорожника Niva Legend 1.8

В обновленной Ниве Legend поменялись не только двигатель, кузов и шасси, но и интерьер – с точки зрения функциональности, комфорта и эргономики.

Lada Niva Legend 2026, список изменений по интерьеру

подушка безопасности водителя;

рулевое колесо меньшего диаметра (как на Niva Travel);

новые подрулевые переключатели (и добавленная скорость стеклоочистителей);

регулируемая по углу наклона рулевая колонка;

перенесенный ближе к водителю рычаг КП;

управление РК – одним рычагом;

единый ключ дверей/зажигания;

центральный замок;

место под установку мультимедийного центра;

место под смартфон;

функциональные подстаканники;

салонный фильтр;

Кроме того, Нива должна стать более современным автомобилем в плане шумов и вибраций – этому способствуют третья опора раздаточной коробки и новая подвеска силового агрегата. Всего же в рамках модернизации Niva Legend получила более 350 новых и модернизированных узлов и деталей, призванных улучшить эргономику, пассивную безопасность, экономичность, динамику и управляемость. Насколько это получилось, увидим на ближайших тест-драйвах. А пока – ждем осени, когда должны начаться продажи.

Ранее «За рулем» дал прогноз цен на обновленную Ниву.