Niva Legend с мотором 1.8 — что поменяли в салоне?
«За рулем» дал полное описание обновлений интерьера внедорожника Niva Legend 1.8
В обновленной Ниве Legend поменялись не только двигатель, кузов и шасси, но и интерьер – с точки зрения функциональности, комфорта и эргономики.
Lada Niva Legend 2026, список изменений по интерьеру
- подушка безопасности водителя;
- рулевое колесо меньшего диаметра (как на Niva Travel);
- новые подрулевые переключатели (и добавленная скорость стеклоочистителей);
- регулируемая по углу наклона рулевая колонка;
- перенесенный ближе к водителю рычаг КП;
- управление РК – одним рычагом;
- единый ключ дверей/зажигания;
- центральный замок;
- место под установку мультимедийного центра;
- место под смартфон;
- функциональные подстаканники;
- салонный фильтр;
Кроме того, Нива должна стать более современным автомобилем в плане шумов и вибраций – этому способствуют третья опора раздаточной коробки и новая подвеска силового агрегата. Всего же в рамках модернизации Niva Legend получила более 350 новых и модернизированных узлов и деталей, призванных улучшить эргономику, пассивную безопасность, экономичность, динамику и управляемость. Насколько это получилось, увидим на ближайших тест-драйвах. А пока – ждем осени, когда должны начаться продажи.
Ранее «За рулем» дал прогноз цен на обновленную Ниву.
- «За рулем» можно читать и в MAX