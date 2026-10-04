Рама, дизель, полный привод — легендарный Pajero возвращается!
После пятилетнего перерыва у Mitsubishi снова появился внедорожник Pajero.
Во внешности преемственности нет, хотя положенный серьезному «проходимцу» квадратный дизайн никуда не делся. Габариты нового Pajero составляют 4920×1925×1910 мм при колесной базе 2870 мм. Клиренс – 230 мм.
Pajero пятого поколения построен на раме пикапа L200 последней генерации. Она дополнительно усилена, что повысило жесткость на кручение. В подвеске – двойные рычаги спереди и мост на пружинах сзади. Таким образом, новый Pajero конструктивно проще предшественников и, по большому счету, заменяет собой более простую модель Pajero Sport. Единственный пока анонсированный мотор – дизель 2.4 на 204 силы и 480 Н·м в связке с 8‑ступенчатым автоматом.
Трансмиссия – фирменный Super Select 4WD-II, позволяющий ездить по асфальту на заднем или полном приводе, с блокировкой межосевого дифференциала и понижающим рядом.
Электронный арсенал представлен системами Super-All Wheel Control (S‑AWC) и Active Yaw Control (AYC), а также семью ездовыми режимами.
Дисплеи на передней панели имеют диагональ по 12,3 или 14,3 дюйма в зависимости от комплектации.
На центральном может отображаться в цифровом виде аналоговый внедорожный инструментарий, знакомый по прошлым Pajero – компас, индикаторы высоты над уровнем моря и крена.
Из оснащения выделим третий ряд сидений, трехзонный климат-контроль, вентиляцию сидений, систему активного шумоподавления и аудиокомплекс Yamaha.
Выпуск Mitsubishi Pajero налажен в Таиланде, с этой страны и начнутся продажи.
- Отчет по типичным неисправностям пикапа Mitsubishi L200 опубликован тут.
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