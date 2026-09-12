Пикап Mitsubishi L200 получит внешность и технологии нового Pajero

Обновленный пикап Mitsubishi Triton/L200 выйдет в 2028 году после дебюта Pajero

Представив возрожденный Pajero, Mitsubishi дала понять, что следующим крупным шагом станет модернизация его рамного родственника – пикапа Triton/L200. Обновление призвано укрепить позиции модели, где главными соперниками остаются Toyota Hilux и Ford Ranger

Обе машины построены на одной платформе, поэтому инженеры могут без лишних затрат унифицировать их вплоть до мелочей. Заодно это подтянет внешность и оснащение грузовика почти до уровня дорогого Pajero.

Предполагаемый дизайн Mitsubishi Triton/L200

Несмотря на родство, интерьер внедорожника в пикап дословно не переедет: позиционирование у Pajero куда премиальнее. Зато в Triton стоит ждать экран побольше, цифровую приборную панель и новые варианты отделки салона.

Сейчас L200 доступен с 2,4-литровым турбодизелем мощностью от 148 до 201 л.с. Любопытно, что новый Pajero получил доработанный вариант этого агрегата с изменяемой геометрией турбокомпрессора, – похоже, такая версия перекочует и на пикап.

Предполагаемый дизайн Mitsubishi Triton/L200

Кстати, не забыли и про «заряженную» модификацию Ralliart. Mitsubishi явно метит в Ford Ranger Raptor, поэтому одними внешними украшениями дело не ограничится: пикапу обещаны серьезные доработки шасси и силовой установки.

Интерьер нового Mitsubishi Pajero

Ожидается, что премьера обновленной модели состоится не раньше 2028 года. Именно к тому времени нынешний пикап потребует глотка свежего воздуха, а на горизонте появятся новая Toyota Hilux и растущая армия китайских конкурентов.

А пока Carscoops опубликовал изображения-предположения, иллюстрирующие возможный облик будущей новинки. До официального дебюта картина может еще не раз поменяться, но общее направление прослеживается уже сейчас.

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