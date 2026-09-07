Представлена армейская версия нового Дефендера: в чем особенности машины?

Land Rover представила армейский Defender Wolf Series II для британских войск

Легендарному армейскому Defender, верой и правдой прослужившему британцам более семидесяти лет, нашлась замена. Land Rover официально рассекретила нового наследника – Wolf Series II, который призван сменить оригинальную модель на военной службе.

Land Rover Defender Wolf Series II

Разработкой занялось подразделение Defender Defense Division, и вся работа явно заточена под участие в конкурсе на поставку легких военных автомобилей. Объем потенциального заказа впечатляет: свыше 9,5 тысячи машин, причем сразу в девяти вариантах. Здесь и универсальные транспортные версии, и санитарный транспорт, и тактические внедорожники, и машины для перевозки солдат, и командные и специализированные модификации. Плюс к самим автомобилям предусмотрена комплексная поддержка – от обслуживания и ремонта до логистики на протяжении всего жизненного цикла техники.

В Land Rover явно рассчитывают отхватить изрядную долю этого заказа. Заявляется, что Wolf Series II уже прошел более 62 тысяч испытаний, а шасси с кузовом конструировали с прицелом на экстремальные нагрузки. Проходимость – вообще отдельный предмет гордости: на независимом полигоне Минобороны машина оказалась единственной, кто сумел взять все препятствия. Показатель, прямо скажем, сильный – неудивительно, что производитель говорит о «выдающейся проходимости».

Land Rover Defender Wolf Series II

С техническими характеристиками пока тишина – компания их не раскрывает. Зато по опубликованным изображениям видно: внедорожник обзавелся усиленным стальным бампером, защитой фар, шноркелем, багажником на крыше, зубастой внедорожной резиной и, судя по всему, доработанной подвеской. Все это вполне соответствует статусу новинки, которой предстоит работать в суровых армейских буднях.

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