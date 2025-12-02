Суровый японский внедорожник сменит поколение

Концепт Mitsubishi Elevance дает понять, каким станет Pajero Sport

Концепт Mitsubishi Elevance, показанный на выставке Japan Mobility Show 2025, скорее всего, переродится в Pajero Sport нового поколения: стилистика и размеры подходят. Внешность заставляет задуматься: интересно, кто раньше расстанется с Х‑дизайном – Лада или Mitsubishi?

Хотя без новизны не обошлось. Остекление дверей выполнено практически «в пол». Необычно, но на серийной машине такое видеть не хотелось бы, лишает чувства уединения и защищенности.

В салоне – абсолютно ровный пол и дисплей во всю ширину передней панели. На него можно вывести картинку с камер кругового обзора, и тогда появится впечатление, что капот реально исчез. Небольшой дисплей пристроили на ступице руля. Наводит на мысли, что Mitsubishi пристально следит за российским автопромом: сначала подсмотрели дизайн у Весты, теперь руль у Атома…

Концепт Mitsubishi Elevance.

Сиденья водителя и правого пассажира на парковке можно развернуть на 180 градусов, образовав подобие купе.

Вместе с машиной представили прицеп-кемпер, выполненный в том же стиле. В нем есть двуспальная кровать, мини-кухня и внешний душ.

Силовая установка гибридная, сразу с четырьмя электромоторами. Тяговая батарея вдали от цивилизации может делиться энергией с внешними приборами.

Никаких цифр создатели машины не привели. Обмолвились лишь, что двигатель внутреннего сгорания может работать на биотопливе.

