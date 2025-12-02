#
>
Суровый японский внедорожник сменит поколение

Концепт Mitsubishi Elevance дает понять, каким станет Pajero Sport

Концепт Mitsubishi Elevance, показанный на выставке Japan Mobility Show 2025, скорее всего, переродится в Pajero Sport нового поколения: стилистика и размеры подходят. Внешность заставляет задуматься: интересно, кто раньше расстанется с Хдизайном – Лада или Mitsubishi?

Смотрите, как изменился хорошо знакомый японский седан

Хотя без новизны не обошлось. Остекление дверей выполнено практически «в пол». Необычно, но на серийной машине такое видеть не хотелось бы, лишает чувства уединения и защищенности.

В салоне – абсолютно ровный пол и дисплей во всю ширину передней панели. На него можно вывести картинку с камер кругового обзора, и тогда появится впечатление, что капот реально исчез. Небольшой дисплей пристроили на ступице руля. Наводит на мысли, что Mitsubishi пристально следит за российским автопромом: сначала подсмотрели дизайн у Весты, теперь руль у Атома…

Концепт Mitsubishi Elevance.
Концепт Mitsubishi Elevance.
Сиденья водителя и правого пассажира на парковке можно развернуть на 180 градусов, образовав подобие купе.

Вместе с машиной представили прицеп-кемпер, выполненный в том же стиле. В нем есть двуспальная кровать, мини-кухня и внешний душ.
Вместе с машиной представили прицеп-кемпер, выполненный в том же стиле. В нем есть двуспальная кровать, мини-кухня и внешний душ.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Силовая установка гибридная, сразу с четырьмя электромоторами. Тяговая батарея вдали от цивилизации может делиться энергией с внешними приборами.

Никаких цифр создатели машины не привели. Обмолвились лишь, что двигатель внутреннего сгорания может работать на биотопливе.

  • О конструктивных особенностях концепта Bentley EXP 15 рассказано тут.
Милешкин Кирилл
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 5045
02.12.2025 
Фото:Mitsubishi
