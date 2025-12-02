Суровый японский внедорожник сменит поколение
Концепт Mitsubishi Elevance, показанный на выставке Japan Mobility Show 2025, скорее всего, переродится в Pajero Sport нового поколения: стилистика и размеры подходят. Внешность заставляет задуматься: интересно, кто раньше расстанется с Х‑дизайном – Лада или Mitsubishi?
Хотя без новизны не обошлось. Остекление дверей выполнено практически «в пол». Необычно, но на серийной машине такое видеть не хотелось бы, лишает чувства уединения и защищенности.
В салоне – абсолютно ровный пол и дисплей во всю ширину передней панели. На него можно вывести картинку с камер кругового обзора, и тогда появится впечатление, что капот реально исчез. Небольшой дисплей пристроили на ступице руля. Наводит на мысли, что Mitsubishi пристально следит за российским автопромом: сначала подсмотрели дизайн у Весты, теперь руль у Атома…
Сиденья водителя и правого пассажира на парковке можно развернуть на 180 градусов, образовав подобие купе.
Силовая установка гибридная, сразу с четырьмя электромоторами. Тяговая батарея вдали от цивилизации может делиться энергией с внешними приборами.
Никаких цифр создатели машины не привели. Обмолвились лишь, что двигатель внутреннего сгорания может работать на биотопливе.
- О конструктивных особенностях концепта Bentley EXP 15 рассказано тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!