Аккумулятор пережил лето, но сдался на первом морозе — почему так происходит
Осенью многие водители сталкиваются с одной и той же картиной: еще вчера машина заводилась без проблем, а сегодня утром стартер лишь щелкает. Аккумулятор, который благополучно пережил зиму, вдруг сдается именно сейчас. Разбираемся, почему так происходит и как продлить жизнь батарее.
Срок службы АКБ
Аккумулятор в автомобиле – устройство с ограниченным ресурсом. Обычные свинцово-кислотные батареи и их продвинутые модификации – кальциевые (Ca/Ca) и гибридные (Ca+) – при хорошем отношении владельца служат от 4 до 6 лет. Улучшенные батареи с маркировкой EFB выдерживают до 7 лет. AGM – самые совершенные на сегодня стартерные батареи – при хорошем уходе работают 8-10 лет.
На срок службы влияет несколько факторов:
- Температура воздуха. В морозы нагрузка на батарею резко возрастает, а заряд ухудшается. В жару усиливается испарение воды из электролита и интенсивнее проходит коррозионное разрушение пластин.
- Преобладание коротких поездок, когда генератор не успевает полностью заряжать аккумулятор. Это повреждает пластины и приводит к падению емкости батареи.
- Некоторые современные решения, вроде отключения заряда аккумулятора по команде «умной микросхемы». Такое встречается на ряде автомобилей и неплохо показывает себя в южных странах, но при нашем климате вредит ресурсу АКБ.
- Сильные разряды. Особенно вредно для кальциевых батарей. После нескольких глубоких разрядов емкость падает.
- Исправность электрооборудования автомобиля тоже влияет на срок службы АКБ. Если генератор недодает напряжения и должного тока, происходят большие утечки тока во время стоянки – даже новая батарея прослужит недолго.
- Вибрация батареи сокращает ее ресурс. Об этом должны помнить те, кто не утруждает себя креплением батареи на своем месте.
Место расположения в подкапотном пространстве тоже важно. У разных машин разная температура в подкапотном пространстве. Одно дело – внедорожник с продольно размещенным мотором и большим отсеком, в уголке которого притаился аккумулятор. Другое дело – тесный моторный отсек кроссовера, где «жаркий» двигатель с турбонаддувом прикрыт сверху пластиковыми панелями вместе с АКБ.
Что бывает с АКБ осенью?
Ваш аккумулятор пережил еще один жаркий сезон. Он уже не молод, но в бабье лето вполне пускает двигатель автомобиля. А вот первое холодное утро – и пуск не состоялся.
Что делать? Если очень нужно ехать, придется попросить «прикурить» или воспользоваться бустером. В свободное время батарею нужно подзарядить от сети 220 В. И если ничего не изменилось – менять АКБ.
Полезный гаджет
А еще существуют сравнительно недорогие тестеры состояния АКБ. О том, что с их помощью можно измерить, смотрите в фотогалерее ниже.
О том, какие машины рассчитаны на тяжелые условия, «За рулем» уже рассказывал, сравнив Land Rover Discovery 4 и Jetour T1.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube