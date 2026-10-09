Аккумулятор пережил лето, но сдался на первом морозе — почему так происходит

Эксперт Ревин – о том, что важно сделать со старой АКБ, пока не похолодало

Осенью многие водители сталкиваются с одной и той же картиной: еще вчера машина заводилась без проблем, а сегодня утром стартер лишь щелкает. Аккумулятор, который благополучно пережил зиму, вдруг сдается именно сейчас. Разбираемся, почему так происходит и как продлить жизнь батарее.

Срок службы АКБ

Аккумулятор в автомобиле – устройство с ограниченным ресурсом. Обычные свинцово-кислотные батареи и их продвинутые модификации – кальциевые (Ca/Ca) и гибридные (Ca+) – при хорошем отношении владельца служат от 4 до 6 лет. Улучшенные батареи с маркировкой EFB выдерживают до 7 лет. AGM – самые совершенные на сегодня стартерные батареи – при хорошем уходе работают 8-10 лет.

На срок службы влияет несколько факторов:

Температура воздуха. В морозы нагрузка на батарею резко возрастает, а заряд ухудшается. В жару усиливается испарение воды из электролита и интенсивнее проходит коррозионное разрушение пластин.

В морозы нагрузка на батарею резко возрастает, а заряд ухудшается. В жару усиливается испарение воды из электролита и интенсивнее проходит коррозионное разрушение пластин. Преобладание коротких поездок , когда генератор не успевает полностью заряжать аккумулятор. Это повреждает пластины и приводит к падению емкости батареи.

, когда генератор не успевает полностью заряжать аккумулятор. Это повреждает пластины и приводит к падению емкости батареи. Некоторые современные решения , вроде отключения заряда аккумулятора по команде «умной микросхемы». Такое встречается на ряде автомобилей и неплохо показывает себя в южных странах, но при нашем климате вредит ресурсу АКБ.

, вроде отключения заряда аккумулятора по команде «умной микросхемы». Такое встречается на ряде автомобилей и неплохо показывает себя в южных странах, но при нашем климате вредит ресурсу АКБ. Сильные разряды. Особенно вредно для кальциевых батарей. После нескольких глубоких разрядов емкость падает.

Особенно вредно для кальциевых батарей. После нескольких глубоких разрядов емкость падает. Исправность электрооборудования автомобиля тоже влияет на срок службы АКБ. Если генератор недодает напряжения и должного тока, происходят большие утечки тока во время стоянки – даже новая батарея прослужит недолго.

автомобиля тоже влияет на срок службы АКБ. Если генератор недодает напряжения и должного тока, происходят большие утечки тока во время стоянки – даже новая батарея прослужит недолго. Вибрация батареи сокращает ее ресурс. Об этом должны помнить те, кто не утруждает себя креплением батареи на своем месте.

Место расположения в подкапотном пространстве тоже важно. У разных машин разная температура в подкапотном пространстве. Одно дело – внедорожник с продольно размещенным мотором и большим отсеком, в уголке которого притаился аккумулятор. Другое дело – тесный моторный отсек кроссовера, где «жаркий» двигатель с турбонаддувом прикрыт сверху пластиковыми панелями вместе с АКБ.

Что бывает с АКБ осенью?

Ваш аккумулятор пережил еще один жаркий сезон. Он уже не молод, но в бабье лето вполне пускает двигатель автомобиля. А вот первое холодное утро – и пуск не состоялся.

Что делать? Если очень нужно ехать, придется попросить «прикурить» или воспользоваться бустером. В свободное время батарею нужно подзарядить от сети 220 В. И если ничего не изменилось – менять АКБ.

Полезный гаджет

А еще существуют сравнительно недорогие тестеры состояния АКБ. О том, что с их помощью можно измерить, смотрите в фотогалерее ниже.

О том, какие машины рассчитаны на тяжелые условия, «За рулем» уже рассказывал, сравнив Land Rover Discovery 4 и Jetour T1.