Надежный дизель, АКП, фаркоп: новая версия знакомого пикапа

Changan Hunter Plus с турбодизелем от Isuzu: тест-драйв, цены, оснащение

Турбодизель 2.5 JE4D25 – от Isuzu! Заслужил репутацию надежного, с ресурсом за полмиллиона километров. Да, стрекочет шумнее бензиновой турбочетверки и на холостых рождает грузовые ассоциации, но на шоссе гул почти не пробивается в салон.

На ходу дизельный пикап ощущается тяжелее, основательнее бензинового – не стремится удивить резвым стартом, но уверенно тянет с низов, что особенно в масть на бездорожье.

Changan Hunter Plus Diesel. Цена в России от 4 129 900 ₽

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Восьмиступенчатый автомат ZF 8НР50 – такой же, а в полноприводной трансмиссии с раздаткой BorgWarner (один узел с муфтой) и блокировкой заднего дифференциала главные пары «удлинены» с 4,1 до 3,9. Отчасти и поэтому средний расход топлива стал на литр-полтора меньше.

Четырехцилиндровый дизель – как на моделях Isuzu D‑Max и MU-X.

Рессорный задний мост при пустом кузове брыкается – бензиновая версия с пружинами идет помягче. Зато рессоры позволили увеличить грузоподъемность на центнер, до 975 кг. Появилась подготовка под фаркоп: можно таскать прицеп массой до 2500 кг.

Кузов приобрел черные дуги, но в остальном он прост: вкладыша, защиты верха бортов и лестницы нет. Маловато «хранилищ» в салоне – за спинками и под подушками задних сидений лишь небольшие полости.

В базовой комплектации Стандарт не будет боковых подушек безопасности и никаких ­подогревов.

Зато салон – будто и не от пикапа. Есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, круговой обзор с «прозрачным шасси» (камеры работают и на видеорегистратор), климат- и круиз-контроли. Передние сиденья удобные, а вот на втором ряду посадка ближе к вертикальной, места без избытка, хотя дорогу выдержат не только дети.

За курсовую устойчивость с прицепом ­отвечает специальная настройка системы стабилизации.

Вывод

С дизелем Changan Hunter Plus стал честнее, но, увы, потерял подогревы руля, лобового стекла, а в «базе» – и кресел. Поэтому доплата от 60 тысяч рублей по сравнению с бензиновым – это за тяговитость, экономичность, ­приспособленность к бездорожью – и отсутствие очередей на заправках.

В задней подвеске вместо пружин появились пятилистовые рессоры.

Changan Hunter Plus Diesel

Максимальная скорость, км/ч 165

165 Длина / ширина / высота / база, мм 5350 / 1980 / 1895 / 3180

5350 / 1980 / 1895 / 3180 Дорожный просвет, мм 231

231 Размеры кузова, мм 1600×1595×500

1600×1595×500 Снаряженная / полная масса, кг 2225 / 3200

2225 / 3200 Двигатель дизельный, Р4, 2498 см³, 146 л. с. при 3400 об/мин, 400 Н·м при 1800 об/мин

дизельный, Р4, 2498 см³, 146 л. с. при 3400 об/мин, 400 Н·м при 1800 об/мин Трансмиссия полный привод, А8

полный привод, А8 Топливо / запас топлива, л ДТ / 80

О преимуществах двухрядной бортовой Газели NN «Фермер» рассказано тут.

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