Новая версия Газели NN: в чем она лучше любого пикапа?

Двухрядная бортовая Газель NN «Фермер» с полным приводом: тест-драйв, преимущества, цены

Не успел я съехать с дороги в лес, как на пути возникло упавшее дерево, начисто перегородившее лесную дорогу. Подключаю передний мост, врубаю понижайку – и вперед.

На кураже даже не заблокировал задний межколесный дифференциал. Но полноприводной бортовой Газели NN всё нипочем. Она невозмутимо перелезла лесной завал и поехала дальше. Идеальный сельский грузовик, но с российскими нюансами.

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Наш трак на 7 мест

Замечали, что у нас много схожего с Северной Америкой? Множество климатических зон, большие расстояния – и огромное количество всяких хозяйств, где нужна бортовая «рабочая лошадка». Это ж идеальные условия для пикапа! Не с двойной кабиной, которые у нас худо-бедно продаются. А действительно с большим кузовом.

Газель NN 4Х4 «Фермер»

Возможность откинуть любой из бортов – привилегия, недоступная обычным пикапам!

Но классические пикапы у нас на селе не прижились. Дорого. И, зачастую, бесполезно. И у нас есть другой автомобиль, занявший эту нишу, – Газель. Только заднего привода иногда маловато. Да и в кабине хотелось бы увезти больше трех человек. Так что Газель NN «Фермер» с полным приводом и двухрядной кабиной очень кстати.

Конечно, на втором ряду сидеть так себе – и в этом Газель схожа с пикапами. Спинка стоит почти вертикально, да и расстояния для ног немного. Зато могут уехать четверо! А вообще, машина семиместная, с посадочной формулой «3+4».

Вездеход

В отличие от полноприводной Газели прошлого поколения, теперь полный привод не постоянный. Передний мост подключается жестко. Но едет Газель вовсе не жестко. Даже в пустом состоянии эффекта козления нет. А если загрузить в кузов положенную тонну, то становится совсем мягко. И не только водителю, под которым сиденье с подвеской.

Почти все функции, что зашиты в меню медиа­системы, продублированы кнопками. Полный привод управляется шайбой. Есть блокировка заднего дифференциала.

Передняя панель – сама практичность. Верхнее отделение двойное. Маленькая крышка служит одновременно держателем смартфона или планшета.

Турбодизель G‑серии выдает стандартные 150 сил и ощутимые 420 Н·м. Потому на NN стоит шестиступенчатая механика, способная переварить сей момент. Помнится, избирательный механизм у нее был так себе. С напряжением понижаю ступень на высокой скорости, но рычаг не упирается и легко перемещается куда нужно. Неужели на конвейере наладили регулировку механизма переключения?

К слову, водитель избавлен от частых переключений, поскольку предельный крутящий момент наваливается уже с 1700 об/мин – и даже на шестой передаче Газель легко вытягивает с 50 км/ч.

Водительское сиденье – с подвеской. Эргономика продумана отлично.

Стихия машины там, где асфальта нет. И злые шины Cordiant Off-Road 2 225/75 R16 установлены совсем не для того, чтобы утюжить автобаны.

С чумовыми ходами подвески и клиренсом в 220 мм Газель прет там, где уже садятся некоторые внедорожники. Понижающая передача с отношением 2,82 позволяет лезть в сложные участки даже на третьей передаче. А ведь есть еще блокировка заднего дифференциала, которую я забыл включить! Мне она так и не понадобилась, а это говорит о высоком потенциале машины.

Задний ряд – клубок противоречий. По ширине вмещает четверых. Для ног места мало. При этом есть столики в спинках.

Итоги

По сути у этой Газели нет конкурентов. Классические пикапы, что есть у нас на рынке, заметно меньше. Да и во внедорожных талантах уступают. А полноценные американские траки стоят целое состояние.

Можно считать такую Газель идеальным рабочим инструментом для ферм и охотничьих угодий. Если фермер хорошо зарабатывает. Ибо с ценой в 3,7 млн рублей Газель NN 4×4 едва ли претендует на роль народного труженика, она больше похожа на несбыточную мечту. А «рабочей лошадью» по-прежнему остается обычная заднеприводная Газель.

Гениальный автомобиль для наших условий Цена!

ГАЗЕЛЬ NN 4Х4 ФЕРМЕР

Длина / ширина / высота / база, мм 5655 / 2068 / 2350 / 3145

5655 / 2068 / 2350 / 3145 Объем грузового отсека*, м³ 8,75

8,75 Длина / ширина / высота грузового отсека, мм 2340 / 2068 / 1841*

2340 / 2068 / 1841* Снаряженная / полная масса, кг 2550 / 3500

2550 / 3500 Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2499 см³, 150 л. с. при 3400 об/мин, 420 Н·м при 1400 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2499 см³, 150 л. с. при 3400 об/мин, 420 Н·м при 1400 об/мин Трансмиссия полный привод, М6

полный привод, М6 Топливо / запас топлива, л ДТ / 80

*При наличии тента.

ФЕРМЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ

Свой полноприводный «Фермер» есть и в Ульяновске. Это УАЗ‑390945 с двухрядной кабиной. Оснащен бензиновым мотором 2,7 мощностью 112 сил. Кузов площадью 4 м² способен увезти чуть больше тонны. А цена вдвое ниже – от 1,7 миллиона рублей. За это можно простить все недостатки?

Можно, если бы не еще один «Фермер» из Нижнего Новгорода. Это полноприводный Соболь Бизнес 231073 с двухрядной кабиной. У него тоже бензиновый двигатель – Evotech от УМЗ мощностью 107 л. с. На фоне ульяновского «головастика» это автомобиль из другой эпохи. Стоит он чуть больше двух миллионов рублей, а со скидками цены почти уравниваются.

УАЗ‑390945 Соболь Бизнес 231073

Как устроен автодом на базе Газели NN, «За рулем» уже рассказывал.