Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Чем порадуют новинки ГАЗ: подробности о дизайне и оснащении

Газель, Соболь, Валдай 8 и 12 получили новую электронную начинку

ГАЗ внедрил на свои модели несколько обновок. Первая – чисто эстети­ческая: светло-голубой металлик для Соболя NN, Газелей Next и NN.

Газель Next в новом цвете светло-голубой металлик.
Во-вторых, в базовую комплектацию Соболей и Газелей семейства NN включили расширенную систему бесключевого доступа.

Теперь она распространяется на двери не только кабины, но и грузового отсека, что облегчает погрузку и разгрузку: не нужно доставать брелок из кармана, достаточно нажать кнопку на ручке.

В проводке к дверям контактные площадки уступили место более надежным шлейфам.

Приборная панель автомобилей семейства NN.

В оснащение среднетоннажных Валдаев 8 и 12 включили систему динамической стабилизации. В ее составе АБС и помощник при трогании на подъеме.

Также начали устанавливать комбинацию приборов с цветным дисплеем и расширенными возможностями трип-компьютера.

Милешкин Кирилл
Фото:ГАЗ
09.05.2026 
