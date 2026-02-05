#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
«Если мы возьмем ежа...» — как в СССР экспериментировали с «буханкой» УАЗа

Эксперт показал самые невероятные версии знаменитого микроавтобуса из Ульяновска

Знаменитой ульяновской «буханке» в этом году исполняется 68 лет! Отметим день рождения модели, вспомнив самые необычные и малоизвестные версии за всю историю ее долгой и, в общем, счастливой жизни.

По продолжительности жизни это семейство – в мировых лидерах. Общее производство фургонов, микроавтобусов, «санитарок» и бортовых грузовичков (их некогда называли «головастиками») давно перевалило за миллион. Их знают на всей территории бывшего СССР и не только.

Конечно, автомобили с годами все-таки менялись: совершенствовались моторы и коробки передач, иные узлы и агрегаты. Но автомобили по сей день узнаваемы, их по-прежнему ценят за проходимость (хотя в былые годы выпускали и моноприводные версии – УАЗ-451), возможность обслуживать двигатель не выходя из теплого салона, что на большой территории нашей страны немаловажно, и, конечно, за относительно низкую цену.

Первые образцы машин вагонной компоновки на узлах ГАЗ-69 – санитарный УАЗ-450А и штабной УАЗ-350Б (на фото) появились в 1955 году. Дизайн разработал художник НАМИ Владимир Арямов.
На первых серийных машинах стоял доработанный двигатель Победы – ГАЗ-21Г мощностью 65 л.с. Двери открывались назад. На фото – ранний фургон УАЗ-450. Упрощение дизайна явно пошло автомобилю на пользу.
Проходимости много не бывает. Особенно в нашей стране. Первые два экспериментальных снегохода УАЗ-451С с лыжами спереди и гусеницами сзади собрали в 1962-м. Все снегоходное оснащение можно было демонтировать, превратив автомобиль в обычный — с приводом на заднюю ось. Позднее машины немного доработали, но в серию они так и не пошли.
УАЗ-452ДГ колесной формулой 6х4 к серийному производству не планировали. Машину использовали для внутризаводских нужд. Позднее аналогичные грузовики делали и на основе более поздних модификаций.
Аналогичный 16-местный микроавтобус тоже не готовили к производству. Он даже не получил отдельного заводского обозначения.
В 1966-м создали автопоезд в составе седельного тягача УАЗ-452П и полуприцепа УАЗ-752. Машину планировали для перевозки 52 лотков со свежим хлебом. Модель даже попала в некоторые отраслевые справочники, но в серию не пошла.
УАЗ с правым рулем? Да! Версию 452ДП создали на заводе в 1964-м. Аналогичные машины встречались в Великобритании, но, видимо, переделанные уже там.
С середины 1970-х на базе «буханок» делали электромобили, которые работали в московском 34-м автокомбинате. Существовали несколько версий с разными двигателями. У УАЗ-3801 (на фото) грузоподъемность была 650 кг, при массе батарей около 600 кг. На поздних машинах УАЗ-3804 грузоподъемность подняли до 800 кг. Всего изготовили несколько десятков электромобилей.
Еще один трехосный УАЗ по имени «Медея» создан в 1991 году грузинским кооперативом «Вездеход», основанным Г.В. Квернадзе. Несколько полноприводных реанимобилей для горных районов собрали, используя списанные УАЗ-3303.
Нехватка пассажирского транспорта побудила с десяток небольших советских заводов строить микроавтобусы и грузопассажирские машины на основе шасси моделей 452, потом 3303. Делали версии с отдельными от кабины модулями и микроавтобусы с салоном, объединенным с передней частью. В частности, такие автомобили под именем ТСК2-01 выпускал краснодарский завод «Автокубань».
Прогулочный автопоезд по типу тех, что делали на основе РАФов для аэропортов и выставочных комплексов, тоже собрали в Краснодаре.
Чтобы понять, насколько гармонична по дизайну «буханка», можно взглянуть на прототип микроавтобуса с оригинальным дизайном, созданный во времена СССР Буденновским машиностроительным заводом.
Такой могла бы быть новая «буханка» еще в 1990-х. УАЗ-3792 унифицировали с перспективным УАЗ-3172. Машины с постоянным полным приводом готовили в двух версиях: с колесными редукторами и блокировкой межосевого дифференциала (дорожный просвет 325 мм) и без редукторов (просвет – 220 мм). Сделали лишь четыре опытных образца. Эпоха не способствовала запуску в производство новых моделей.
В экспортной истории «буханки» самая яркая страница — итальянская. На Апеннинах продажей и переоборудованием ульяновских машин занимались минимум три фирмы, самая известная из которых Martorelli. В частности, делали кэмперы из микроавтобусов и совместно с фирмой Thule – с отдельными жилыми модулями.
Среди необычных модификаций новейшего времени выделялся «дальнобойный» УАЗ-39095 с удлиненной на 250 мм базой и полуторной кабиной со спальной полкой. Такие машины в небольших количествах делали с 1996 года.
  • 16 самых редких серийных машин СССР — странности спецзаказов. Эксперт подсказал, какие советские машины стоит поискать в гаражах дедушек.

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
05.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
