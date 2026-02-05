«Если мы возьмем ежа...» — как в СССР экспериментировали с «буханкой» УАЗа

Эксперт показал самые невероятные версии знаменитого микроавтобуса из Ульяновска

Знаменитой ульяновской «буханке» в этом году исполняется 68 лет! Отметим день рождения модели, вспомнив самые необычные и малоизвестные версии за всю историю ее долгой и, в общем, счастливой жизни.

По продолжительности жизни это семейство – в мировых лидерах. Общее производство фургонов, микроавтобусов, «санитарок» и бортовых грузовичков (их некогда называли «головастиками») давно перевалило за миллион. Их знают на всей территории бывшего СССР и не только.

Конечно, автомобили с годами все-таки менялись: совершенствовались моторы и коробки передач, иные узлы и агрегаты. Но автомобили по сей день узнаваемы, их по-прежнему ценят за проходимость (хотя в былые годы выпускали и моноприводные версии – УАЗ-451), возможность обслуживать двигатель не выходя из теплого салона, что на большой территории нашей страны немаловажно, и, конечно, за относительно низкую цену.

