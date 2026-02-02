16 самых редких серийных машин СССР — странности спецзаказов

Эксперт подсказал, какие советские машины стоит поискать в гаражах дедушек

В наш рейтинг вошли основные малотиражные автомобили и еще более раритетные их модификации, а также несколько машин, которые формально можно считать версиями массовых, но по сути они представляют собой отдельные модели, особо ценимые нынешними коллекционерами.

Любое деление условно. Даже если исключить опытные образцы и прототипы советских легковых автомобилей (речь в данном случае только о них), останется масса машин, выпущенных совсем небольшими партиями. В том числе по специальным заказам.

Здесь речь, в основном, о товарных автомобилях. Хотя и это понятие в СССР тоже было условным, поскольку большинство из упомянутых машин товарными в классическом понимании не были, потому что свободно купить их было невозможно. Теперь – пожалуйста! Чем и пользуются коллекционеры.

Тот самый «Газон» — все версии легендарного грузовика СССР: почему прозвище Газон прочно вошло в язык и стало даже официальным названием ГАЗа.