Необычный Mercedes «крыло чайки» ушел с молотка за рекордную сумму

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing в заводской краске продан за рекордные $5,3 млн

Пожалуй, наиболее уникальный автомобиль знаменитой марки 1950-х годов недавно сменил владельца в Париже на аукционе Artcurial. Рекорд предыдущей цены за серийный Mercedes 300 SL Gullwing, который достигал 3,4 млн долларов в 2024 году, теперь побит. И именно этот автомобиль, выпущенный в 1956 году, оказался тем лотом.

Внешний вид машины сохранился максимально оригинальным, что редкость для таких раритетов. Из 300 экземпляров модели всего 30 были проданы новыми во Франции, и данный автомобиль окрашен в заводской оттенок серого Graphitgrau. При этом пробег оказался незначительным – всего 34 255 км. Все семь десятилетий машину тщательно берегли.

Как ни удивительно, лакокрасочное покрытие сохранилось практически безупречным, лишь небольшие подкрасы присутствуют под задним бампером и у дверей. Внутри салона кожаная обивка осталась в заводском виде – ни ремонта, ни даже чистки не было. Примечательно, что на машине остался оригинальный регистрационный номер.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing был выпущен в количестве всего 300 автомобилей. Сердцем выступает рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,0 литра, выдающий 240 лошадиных сил, сочетающийся с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Первым хозяином этого экземпляра стал французский промышленник и олимпийский чемпион Клод Фуссье. В 1961 году автомобиль перешел к экс-автогонщику Роже Лойе, а спустя два месяца был продан Жану Пиже, промышленнику, который владел машиной на протяжении 53 лет.

