Лада Нива Legend с новым мотором 1.8 на 90 л.с: она поехала!

Трехдверная Нива 2026 с двигателем ВАЗ‑11184: отличия от 5-дверной Travel, тест-драйв, цены

На 50‑м году конвейерной жизни трехдверная Нива обрела достойный мотор.

Внешне – ничего нового, кроме «нахлобучки» на капоте и новых колес. Внедрения светодиодных фар вслед за Нивой Спорт мы не дождались – трехдверка продолжает освещать дорогу галогенными лампами Н4. Надеюсь, однажды и это исправят.

Основные изменения скрыты внутри.

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Агрегаты

Гляжу на решетку радиатора – и вижу сквозь нее радиатор! А раньше не было видно. Это потому что оба вентилятора переехали в моторный отсек, за радиатор – и это положительно сказалось на охлаждении. Раньше вентиляторы перекрывали поток набегающего воздуха, а переезд назад увеличил эффективную площадь охлаждения, как говорят заводчане, вчетверо!

Лада Нива Legend. Цена в России от 1 199 000 ₽

За передними колесами скрываются новые тормозные механизмы. Диски вентилируемые, а суппорт теперь – с плавающей скобой. Передний стабилизатор переехал вперед и получил новые стойки. В подвеске – иные пружины, появились новые опоры раздатки и двигателя. В целом – всё как на пятидверке Travel.

Двигатель ВАЗ‑11184 – симбиоз блока от мотора 1.8 Весты и головки блока от восьмиклапанного двигателя Гранты. Привод ГРМ – ременной. А ремень китайской фирмы Hola нужно менять через каждые 45 тысяч км.

Новый впускной тракт стал выше, и теперь, чтобы залить мотор, капот должен скрыться под водой. Изменена и выпускная система с увеличенным с 42 до 48 мм сечением выхлопной трубы.

Толкатели клапанов аналогичны таковым на Гранте – а значит, зазоры нужно регулировать подбором высоты стаканов, со снятием распредвала! Свечи зажигания – хрупкие, с 12‑миллиметровой резьбой.

Так как в основе нового двигателя узлы, изначально рассчитанные для переднеприводной компоновки (а значит, и стояли они поперек), пришлось сделать отдельную стойку-башню для навесных агрегатов. Она отличается от той, что стоит на Ниве Travel с этим же мотором.

Иная у трехдверной Легенды и топливная рампа с клапанной крышкой. В последней изменилась система вентиляции картера – и эти два пункта улучшений появятся позже на Тревеле.

Накладка на капоте – штатная. Защищает от листвы и грязи. И наконец-то появился салонный фильтр!

Запасное колесо на штампованном диске по-прежнему живет под капотом, но для большинства комплектаций имеет статус докатки – потому что размерчик невеликий.

Как едет Нива с новым мотором

С первых метров понимаю, что не стоит сожалеть об окончании эпохи жигулевских моторов. Трехдверная Нива во всех смыслах поехала!

Мотор не кажется избыточно резвым, как у Спорта. Всё гармонично. Крутить его до высоких оборотов больше не нужно: даже на 1500 об/мин Нива не захлебывается, а спокойно начинает разгон. А 100 км/ч она набирает шустрее, чем Suzuki Jimny, – за 15 секунд.

В коробке передач – усиленные шестерни пятой передачи и заднего хода. В дифференциалах появились новые сателлиты, в заднем мосту модернизировали полуоси.

Рычаг коробки передач сместили ближе к водителю: больше он не смонтирован напрямую на картере, а работает через кулису. Но ход рычага невелик, а четкость переключений по-прежнему на высоком уровне – во всяком случае, на новой машине. Очевидный плюс: рычаг, к которому больше не нужно тянуться, избавлен от вибраций.

Отчасти поэтому общий шумовой и вибрационный фон стал ниже. Разогнался на платной дороге до максимальных 142 км/ч… «Квадратный» кузов упирается в воздух, но для общения с пассажирами больше не нужно переходить на повышенные тона. Удивительно, что маленький внедорожник проявляет высокую курсовую устойчивость на трассе.

Новый руль регулируется по углу наклона. С учетом переехавшего рычага коробки передач посадка водителя стала куда удобнее.

Вместе с рулевой колонкой Нива получила и подрулевые переключатели от Гранты. Отдельная кнопка заднего стеклоочистителя ушла в прошлое.

Но по-настоящему трехдверная Нива раскрывается на природе – там, где кончается асфальт. По полевой грунтовке я мчал во весь опор, периодически отрываясь от земли. Энергоемкость подвески – на запредельном уровне!

За полноприводную трансмиссию теперь отвечает один рычаг, которым легко разом заблокировать межосевой дифференциал и перейти на пониженную. Даже странно, что завод не мог внедрить такой механизм в течение многих лет. На Шниве это работало!

На третьей пониженной легко иду в подъем – на старой машине пришлось бы включить вторую и крутить мотор, а новая Нива уверенно лезет наверх. Нива всегда славилась своей «пролетаемостью» на бездорожье, и это умение никуда не делось – но теперь она может и уверенно ехать внатяг, что твой дизель.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Появление подушки безопасности в ступице руля повлекло за собой изменения в кузове. Усилены поперечины кузова под панелью приборов и под передними сиденьями, появились дополнительные сминаемые зоны-провокаторы. Датчик удара расположили за передней панелью кузова, на уровне бампера.

Цены

Пожалуй, это самое важное обновление трехдверной Нивы за всю ее почти 50‑летнюю историю. Но и цены не стоят на месте. Базовая Нива обойдется в 1,2 млн рублей. Если хочется кондиционер, готовьте еще 100 тысяч. Топовые версии Урбан и «Черная серия» обойдутся в 1,35 и 1,37 млн рублей соответственно.

Выходит, Нива подорожала примерно на 100 тысяч рублей. Лучше бы подешевела. Или хотя бы осталась в прежней цене. Но в нынешних реалиях это фантазии, не имеющие к жизни никакого отношения. Можно утешать себя лишь тем, что альтернативы нашей Нивушке нет и за такие деньги не будет.

Некоторые кузовные панели оцинкованы: капот, передняя панель, крыша и дверь багажника с задней панелью.

Нива стала дружелюбнее, сохранив все сильные черты Цена от 1,2 млн рублей за маленькую машину – перебор

Лада Нива Legend

Разгон 0–100 км/ч, с 15,0

15,0 Макс. скорость, км/ч 142

142 Длина / ширина / высота / база, мм 3740 / 1680 / 1640 / 2200

3740 / 1680 / 1640 / 2200 Объем багажника, л 265–585

265–585 Снаряженная / полная масса, кг 1285 / 1610

1285 / 1610 Дорожный просвет, мм 200

200 Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1774 см³, 90 л. с. при 4800 об/мин, 153 Н·м при 3800 об/мин

бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1774 см³, 90 л. с. при 4800 об/мин, 153 Н·м при 3800 об/мин Трансмиссия полный привод, М5

полный привод, М5 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 42

АИ‑92…95 / 42 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 11,3 / 7,7 / 9,0

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