Жесты водителей: что они означают?

Эксперт «За рулем» напомнил о сигнализации жестами в ПДД

Какие неформальные световые сигналы помогают водителям общаться в дороге, рассказано тут.

Сигнализация жестами в ПДД предусмотрена для велосипедистов и водителей мопедов – для обозначения предстоящих маневров. Ими же могут пользоваться автомобилисты при неработающих световых приборах. Но мало кто придает им значения: таксисты приучили к тому, что высунутая в окно рука, в любом положении, означает «какая страшная жара!» и отчасти заменяет кондиционер.

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Похожая ситуация и с неформальными жестами. Их несколько, все они придуманы давно и большей частью вышли из употребления. Только знатоки с большим стажем способны догадаться, что хлопанье ладонью по воздуху может указывать на незакрытый багажник, а вращение кисти – на спущенное колесо. Всё это стало неактуально при огромном количестве автомобилей на дорогах, где следить надо не за тем, кто и как руками машет.

Совершенно бессмысленно сигнализировать о чем-нибудь жестами, если с тем, к кому вы обращаетесь, нет прямого визуального контакта. А в движении это почти всегда так. И если есть важный повод о чем-то оповестить человека, лучше это сделать на светофоре.

В каких случаях необходимо подать звуковой сигнал и когда гудок является нарушением, за которое полагается штраф 500 рублей, «За рулем» рассказал ранее.