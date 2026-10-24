Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиШиныВопросы про качествоСкидки на автоДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

7200 км с кроссовером Москвич М70 — чем он удивил в дальней поездке

Кроссовер Москвич М70 из парка «За рулем»: отчет по итогам путешествия на Кавказ

Не успел приобретенный редакцией «За рулем» кроссовер Москвич М70 обжиться в Москве, как уже отправился в свое первое дальнее путешествие. И не куда-то, а на Кавказ!

Как едет?

На трассе М70 показал себя во всей красе. Двухлитровый турбомотор мало того, что не раздражает громкой работой, так еще и тянет Москвич с большим запасом. Иногда кажется, что мощность в 200 сил даже избыточная – по крайней мере, для переднеприводного кроссовера.

Какой расход?

А раз нет необходимости сильно давить на газ, то и расход топлива стремится вниз. Чему способствует и девятиступенчатый гидромеханический автомат: при крейсерских 110 км/ч обороты двигателя держатся в районе полутора тысяч и расход бензина укладывается в 7 л/100 км. Если ехать больше 130 км/ч, то аппетит возрастает до девяти литров, что тоже терпимо.

В сочетании с топливным баком объемом 65 л это дает неплохой запас хода, нет нужды часто заезжать на АЗС. Что было очень полезно в поездке, ведь порой нужно было долго выискивать заправку, где есть бензин. Пару раз мы были вынуждены залить АИ‑92, хотя на лючке написано «минимум АИ‑95» – последнего было не найти ни за какую цену. На работе двигателя 92‑й бензин никак не сказался, будем надеяться, что ничего не «вылезет» и в дальнейшем.

В условиях дефицита бензина приходилось заправляться по любой цене. Рекорд был поставлен на границе Ростовской и Воронежской областей: АИ‑95 по 165 рублей за литр.
В условиях дефицита бензина приходилось заправляться по любой цене. Рекорд был поставлен на границе Ростовской и Воронежской областей: АИ‑95 по 165 рублей за литр.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Про комфорт и удобство

В дальней дороге выяснилось, что эргономика места водителя на высоте – за три-часа часа за рулем тело абсолютно не уставало, не понравилась разве что форма спиц руля. Не жаловались и пассажиры второго ряда.

А вот не самый большой багажник – бич многих китайских моделей, и исходный для Москвича MG HS от концерна SAIC не исключение. Колесная база большая, на заднем диване – простор, но наличие габаритного багажа не подразумевается.

В багажнике есть шторка! Да, в последнее время наличие этой простой вещи вызывает восторг.
В багажнике есть шторка! Да, в последнее время наличие этой простой вещи вызывает восторг.
Багажник стал жертвой комфорта задних пассажиров. Несколько больших чемоданов – и он забит.
Багажник стал жертвой комфорта задних пассажиров. Несколько больших чемоданов – и он забит.

Что не понравилось?

Больше всего вопросов – к медиасистеме. Если с интерфейсом Android Auto проблем не было, то подключение аппаратов Apple сопровождается глюками. Bluetooth тоже работает через раз: смартфон то подключается только для звонков, то для аудио. Причем такое наблюдалось с разными телефонами.

Иногда «отваливаются» системы помощи водителю. Оба раза это случилось в темное время и в туманную погоду.
Иногда «отваливаются» системы помощи водителю. Оба раза это случилось в темное время и в туманную погоду.

А еще в один прекрасный момент система самовольно перешла на китайский язык! Благо, что интерфейс простой и найти пункт меню для смены языка получилось даже без знания иероглифов.

В один прекрасный момент медиасистема перешла на китайский язык. Восстание машин началось?
В один прекрасный момент медиасистема перешла на китайский язык. Восстание машин началось?
Микроклимат почти полностью управляется через меню медиасистемы. Есть полный набор обогревов.
Микроклимат почти полностью управляется через меню медиасистемы. Есть полный набор обогревов.

Система предупреждения о превышении скорости при каждом новом запуске двигателя активизируется заново. А работает она исходя из последнего дорожного знака, который распознал М70. Так что может трезвонить даже после выезда из двора, ибо считает, что быстрее 20 км/ч тут ехать нельзя.

Приливы с кнопками сильно заезжают на обод: если держать руль правильно, они упираются в пальцы.
Приливы с кнопками сильно заезжают на обод: если держать руль правильно, они упираются в пальцы.

Еще одна странность в работе электроники относится к системе удержания в полосе. Когда руки не на руле, М70 уверенно идет по своему ряду, не допуская больших виляний. А вот когда держишь руль – как, собственно, только и надо делать – начинается веселье. Машина пытается рулить вместо меня постоянно, создавая усилия на баранке, даже когда мы едем ровно.

На трассе двухлитровый М70 проявил себя отлично. Низкий расход в сочетании с 65-литровым баком – это класс!
На трассе двухлитровый М70 проявил себя отлично. Низкий расход в сочетании с 65-литровым баком – это класс!

Вывод

Вопросы к Москвичу есть, но в основных настройках это цельный и законченный автомобиль, в отличие от первых моделей, появившихся после возрождения марки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вы были в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Москвич М70

  • 2.0T (200 л. с.), А9
  • Изготовитель – Москвич, Россия
  • Год выпуска – 2026
  • В эксплуатации «За рулем» – с июня 2026 года
  • Пробег на момент отчета – 7200 км

Расходы на топливо (0–7200 км)

  • Бензин АИ‑95 (средний расход 8,9 л/100 км) 46 146 ₽
  • Стоимость топлива на 1 км пробега 6,37 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle