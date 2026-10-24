7200 км с кроссовером Москвич М70 — чем он удивил в дальней поездке

Кроссовер Москвич М70 из парка «За рулем»: отчет по итогам путешествия на Кавказ

Не успел приобретенный редакцией «За рулем» кроссовер Москвич М70 обжиться в Москве, как уже отправился в свое первое дальнее путешествие. И не куда-то, а на Кавказ!

Как едет?

На трассе М70 показал себя во всей красе. Двухлитровый турбомотор мало того, что не раздражает громкой работой, так еще и тянет Москвич с большим запасом. Иногда кажется, что мощность в 200 сил даже избыточная – по крайней мере, для переднеприводного кроссовера.

Какой расход?

А раз нет необходимости сильно давить на газ, то и расход топлива стремится вниз. Чему способствует и девятиступенчатый гидромеханический автомат: при крейсерских 110 км/ч обороты двигателя держатся в районе полутора тысяч и расход бензина укладывается в 7 л/100 км. Если ехать больше 130 км/ч, то аппетит возрастает до девяти литров, что тоже терпимо.

В сочетании с топливным баком объемом 65 л это дает неплохой запас хода, нет нужды часто заезжать на АЗС. Что было очень полезно в поездке, ведь порой нужно было долго выискивать заправку, где есть бензин. Пару раз мы были вынуждены залить АИ‑92, хотя на лючке написано «минимум АИ‑95» – последнего было не найти ни за какую цену. На работе двигателя 92‑й бензин никак не сказался, будем надеяться, что ничего не «вылезет» и в дальнейшем.

В условиях дефицита бензина приходилось заправляться по любой цене. Рекорд был поставлен на границе Ростовской и Воронежской областей: АИ‑95 по 165 рублей за литр.

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Про комфорт и удобство

В дальней дороге выяснилось, что эргономика места водителя на высоте – за три-часа часа за рулем тело абсолютно не уставало, не понравилась разве что форма спиц руля. Не жаловались и пассажиры второго ряда.

А вот не самый большой багажник – бич многих китайских моделей, и исходный для Москвича MG HS от концерна SAIC не исключение. Колесная база большая, на заднем диване – простор, но наличие габаритного багажа не подразумевается.

В багажнике есть шторка! Да, в последнее время наличие этой простой вещи вызывает восторг. Багажник стал жертвой комфорта задних пассажиров. Несколько больших чемоданов – и он забит.

Что не понравилось?

Больше всего вопросов – к медиасистеме. Если с интерфейсом Android Auto проблем не было, то подключение аппаратов Apple сопровождается глюками. Bluetooth тоже работает через раз: смартфон то подключается только для звонков, то для аудио. Причем такое наблюдалось с разными телефонами.

Иногда «отваливаются» системы помощи водителю. Оба раза это случилось в темное время и в туманную погоду.

А еще в один прекрасный момент система самовольно перешла на китайский язык! Благо, что интерфейс простой и найти пункт меню для смены языка получилось даже без знания иероглифов.

В один прекрасный момент медиасистема перешла на китайский язык. Восстание машин началось? Микроклимат почти полностью управляется через меню медиасистемы. Есть полный набор обогревов.

Система предупреждения о превышении скорости при каждом новом запуске двигателя активизируется заново. А работает она исходя из последнего дорожного знака, который распознал М70. Так что может трезвонить даже после выезда из двора, ибо считает, что быстрее 20 км/ч тут ехать нельзя.

Приливы с кнопками сильно заезжают на обод: если держать руль правильно, они упираются в пальцы.

Еще одна странность в работе электроники относится к системе удержания в полосе. Когда руки не на руле, М70 уверенно идет по своему ряду, не допуская больших виляний. А вот когда держишь руль – как, собственно, только и надо делать – начинается веселье. Машина пытается рулить вместо меня постоянно, создавая усилия на баранке, даже когда мы едем ровно.

На трассе двухлитровый М70 проявил себя отлично. Низкий расход в сочетании с 65-литровым баком – это класс!

Вывод

Вопросы к Москвичу есть, но в основных настройках это цельный и законченный автомобиль, в отличие от первых моделей, появившихся после возрождения марки.

Москвич М70

2.0T (200 л. с.), А9

Изготовитель – Москвич, Россия

Год выпуска – 2026

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2026 года

Пробег на момент отчета – 7200 км

Расходы на топливо (0–7200 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 8,9 л/100 км) 46 146 ₽

46 146 ₽ Стоимость топлива на 1 км пробега 6,37 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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