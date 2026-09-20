Москвич M70: что о нем думает бывший сотрудник АЗЛК

Москвич‑2140 и свежий Москвич M70: что между ними общего

Столичный завод Москвич постепенно оживает: расширяется модельный ряд, появляются новые компании-партнеры. Углубляется локализация, налаживается контрактная сборка для сторонних компаний.

Главная новость нынешнего года – появление моделей М‑линейки, которая сделана на основе автомобилей концерна SAIC. Мы даже приобрели кроссовер М70 в наш редакционный парк.

В целом машина нам нравится. Она неплохо себя показала в сравнении с кроссовером Changan Uni-T, успела совершить путешествие на Северный Кавказ.

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А сегодня – не менее важное испытание. Мы показали М70 экс-владельцу Москвича‑2140 и предложили ему поделиться своим мнением о нынешней продукции завода на Волгоградском проспекте столицы.

Москвич M70

И конечно, рассказать об их житье-бытье с теми еще, советскими Москвичами.

Москвич M70

Алексей Ревин, редактор «За рулем». Повседневный автомобиль – Лада Ларгус.

Вчера

Знаком с Москвичами и производившим их заводом с 1987 года. Отслужил после ВУЗа в армии и пришел работать на АЗЛК инженером-испытателем двигателей. Участвовал в создании отечественного дизельного мотора. Гордился заводом, ходил на субботники, по утрам всегда смотрел на табло: сколько машин сошло с главного конвейера за сутки, и, если мало – переживал.

Тогда и приобрел свой первый автомобиль, Москвич‑2140. Почему не «сорок первый»? Новая модель была в дефиците – без ожидания ее могли купить лишь ветераны завода.

Сороковой Москвич особенных проблем не доставлял, разве что иногда глючила электрика. Автомобиль очень нравился, но чувствовалось: этой конструкции лет больше, чем мне.

Ездил по Москве, области и Золотому кольцу – по 10–12 тысяч км в год. В 1991 году самостоятельно установил комплект газобаллонного оборудования. Это облегчило поездки в условиях дефицита топлива.

В 1993 году я купил Москвич‑2141 с двигателем ВАЗ. В те годы он был лучшим семейным автомобилем – вмещал больше вещей, чем модные «девятки», посадка водителя была удобной, он хорошо держал дорогу и управлялся. Динамики мне хватало.

Вскоре также поставил ГБО, и с большим 60‑литровым баллоном Москвич стал лучше приспособлен для дальних путешествий. В нескольких поездках к Черному морю он показал превосходную проходимость – удавалось подъехать к самому морю в необорудованных местах.

Трасса М‑4 тогда была обычной двухполосной дорогой. Однажды на ней Москвич меня спас: подъезжая к вершине холма со скоростью около 90 км/ч, я увидел три машины, которые ехали навстречу параллельно. Грузовик обгоняли Жигули, а их вместе обгоняла иномарка. Я успел снизить скорость и уйти на обочину. Грохот щебня, удары, но Москвич остался на дороге.

Алексей Ревин, инженер-испытателб двигателей на АЗЛК, а ныне редактор «За рулем», проехал на Москвичах-2140 и -2141 много тысяч километров.

Надежным «сорок первый» назвать было трудно. Однажды в 60 км от дома при старте в недрах трансмиссии раздался удар, и я свернул на обочину. На корпусе коробки передач обнаружилась трещина, оттуда сочилось масло. Эвакуаторов тогда не было, и я был вынужден добираться до дома сам.

Сняв коробку, понял, что винт М8 отвернулся и попал в зацепление главной пары. Заменил ее и корпус.

Часто рвался трос сцепления, но у меня всегда был запасной. Когда у наружного ШРУСа оборвался шлицевой хвостовик, я стал возить с собой целый привод колеса с двумя ШРУСами.

Таким и запомнился «сорок первый» Москвич – прекрасная конструкция, но неважное исполнение.

Сегодня

Линейка москвичевских моделей, сделанных на основе автомобилей JAC, меня не цепляла – они невыдающиеся даже по меркам китайских машин. А вот те, что «выросли из шинели» концерна SAIC, воспринимаю благоприятно. Они и выглядят современнее, и по характеристикам поинтереснее. Тот же М70 оснащается 200‑сильным турбомотором и автоматом – солидный арсенал!

Новое москвичевское качество обсуждать пока не готов, ведь сборка пока крупноузловая, от наших рабочих мало что зависит. Вот перейдут на полный цикл, тогда и поговорим.

А пока главное – бодрящая цена. Отдать 3,5 млн рублей за не самый крупный переднеприводный кроссовер я не готов. Советские Москвичи купить могли себе позволить многие, про М70 такого сказать не могу.

Первый тест кроссовера Москвич М70 (и почему он не похож на «китайца») читайте тут.

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