Кроссовер московской сборки в парке «За рулем» — первые впечатления

Москвич М70: цены, оснащение, расход топлива, преимущества, недостатки

Четверть века в зарулевском парке не было Москвичей! Последним нашим автомобилем из той, еще советской эпохи значился Святогор. Мы его хвалили за просторный салон и багажник, продуманную эргономику и комфортную подвеску. Порицали же за нередкие поломки и скудность запчастей за пределами московского региона.

История, как известно, развивается по спирали. И вот у нас снова прописался Москвич – среднеразмерный переднеприводный кроссовер М70. Он является почти полной копией продающегося в Европе кроссовера MG HS, который, в свою очередь, сделан на основе Roewe RX5 (обе эти марки принадлежат концерну SAIC).

Как и полагается Москвичам, собирают их на столичном заводе в Текстильщиках – пока крупноузловым методом, из привозных машинокомплектов.

Цена и комплектация

Из двух предлагаемых модификаций остановились на той, что снабжена двухлитровым двигателем с чугунным блоком цилиндров и девятиступенчатым гидроавтоматом ZF – такие конструктивные решения в России уважают. Над цветом экстерьера долго не думали – Алтайский красный наиболее эффектен. Цена такого удовольствия – весомые 3,5 млн рублей.

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Список оснащения комплектации Ультра весьма щедр:

19‑дюймовые колеса с породистыми шинами Bridgestone Alenza,

светодиодные фары,

комплекс водительских ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль с функцией Старт-стоп и систему удержания в полосе),

бесключевой доступ,

шесть подушек безопасности,

панорамная крыша,

электрорегулировки передних сидений (водительское – с функцией памяти),

камеры кругового обзора,

двухзонный климат-контроль,

восемь динамиков акустической системы,

беспроводная зарядка для телефона.

Задняя камера подкупает умением дифференцировать препятствия на пути: те, что подальше, выделяются зеленым, поближе – желтым, совсем близко – красным.

Плюс обширный зимний пакет: обогрев форсунок омывателя, ветрового стекла, руля, передних и задних сидений. Форсунки, к слову, находятся в недрах жабо – посмотрим, как будут справляться зимой.

Автомобиль мы взяли без допов. Поэтому сразу купили за 2200 рублей набор автомобилиста и за 5800 рублей – комплект резиновых ковриков в салон и багажник.

Вкладыш-органайзер над докаткой плотно упирается в стенки, отчего поднять его наверх не так-то легко – приходится прилагать серьезные усилия.

Что понравилось

В прежние времена Москвичи уступали Ладам по качеству – их приходилось чаще чинить, да и мелких болячек было достаточно. Сейчас, похоже, ситуация противоположная. Посмотрите статью о приобретенной нами Ладе Искре SW Cross – у совершенно новой машины были нарушены углы установки колес, зажегся индикатор «проверьте двигатель», некорректно работает стрелочный спидометр.

У М70 спидометр (электронный) указывает скорость тютелька в тютельку: вплоть до 120 км/ч погрешности нет совсем! Да и в целом глобальных вопросов к сборке и качеству пока не возникло.

Колесико корректора фар задвинули далеко вниз – самое неудобное для водителя место.

Качество окраски близко к идеалу, двери открываются-закрываются четко, каких-то неприкрученных и люфтящих деталей не обнаружено.

Что надо исправить

Разве что насторожила хрустящая набивка в верхней части спинки водительского сиденья. Надеюсь, «потроха» быстро вдавятся, примут необходимую форму, и посторонние звуки уйдут.

На днище немало необработанных антикором участков – надо будет исправить пробелы.

Еще смутило, что обвес по периметру кузова выполнен из черного глянцевого пластика – матовый некрашеный был бы практичнее. Черный глянцевый окрас и у колесных дисков – царапины на таком будут хорошо видны, так что придется ездить с повышенной аккуратностью.

Как едет

А ведь 200‑сильный двигатель провоцирует ехать быстро! Наши замеры показали, что М70 способен пульнуть до сотни за 8,4 с. Прежние Москвичи были вдвое медлительней.

Средний расход топлива поначалу был великоват (12,5 л/100 км), но после пройденной тысячи верст показал тенденцию к снижению. И да, заправляться приходится бензином АИ‑95 – на 92‑й движок не рассчитан.

Капот удерживают два пневмоупора. Приятно, что уплотнитель проложен по всему периметру. Редкий случай: на чашки нанесены краска и лак. Но крюк на капоте не прокрашен.

Порадовал и ездовой комфорт: по дороге М70 едет мягко и бесшумно. Ветровое стекло у него, кстати, шумоизолирующее – надеюсь, кроме этого оно будет устойчивым к затирам и летящим навстречу камушкам.

Предварительный итог

Как вы поняли, пока Москвич М70 не подкинул поводов для огорчений. Надеюсь, что и в дальнейшем его эксплуатация в нашем парке будет безоблачной. Четверть века назад это пожелание проходило бы по разряду фантастики.

Москвич М70

Москвич М70, 2,0Т (200 л. с.), А9

Изготовитель – завод Москвич, Россия

Год выпуска – 2026

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2026 года

Пробег на момент отчета – 1600 км

Расходы на топливо (0–1600 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 11,9 л/100 км) – 13 370 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 8,33 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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