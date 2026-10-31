13 лет с «французом» нашей сборки: еще не заржавел?

Citroen C4 2013 года выпуска с пробегом свыше 130 тыс. км: состояние кузова

Citroen C4, 1.6T (150 л. с.), А6

Изготовитель – Citroen Россия, Калуга

– Citroen Россия, Калуга Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года

– с июня 2013 года Пробег на момент отчета – 135 500 км

Несмотря на возраст, с расстояния нескольких метров автомобиль выглядит не просто прилично, а почти как новый. Однако натренированный глаз без труда обнаруживает сколы – в основном на капоте, порогах, по низу крыльев и дверей. Но большинство сколов – светлые, без следов ржавчины.

Коррозия, пока не критичная, пошла по низу передней правой двери – в перспективе замена на хорошую сохранившуюся деталь с разборки будет, вероятно, проще и выгоднее ремонта.

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В любом случае далеко не всякий автомобиль способен выглядеть также бодро после 13 лет круглогодичной службы.

Как едут новые российские шипованные шины Gislaved One W, «За рулем» рассказывал ранее.

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