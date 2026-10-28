Самые ликвидные автомобили с пробегом в 2026 году по версии онлайн-площадок

Эксперт Зиновьев назвал автомобили, которые легко продать «выше рынка»

Есть разные подходы к оценке ликвидности автомобиля на вторичном рынке. Один из них – подсчет остаточной стоимости (в процентах) применительно к машинам определенного возраста, иными словами – изменение рыночной цены по мере роста возраста и пробега.

Другой, наиболее сложный, – скоринг, учитывающий различные рыночные параметры и выставляющий баллы конкретным моделям.

Самый простой и наглядный: средний срок продажи, то есть, за сколько дней «уходит» выставленный товар.

Разные подходы, к сожалению, дают разные результаты, так что выявить «самый-самый продаваемый» не получится. Но общие тенденции и ориентиры уловить можно.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Топ-3 самых ликвидных авто по версии Авто.Ру

По оценкам сервиса авто.ру, по состоянию на конец лета наилучшую ликвидность показал Nissan Terrano. Средний срок его продажи в августе составил 30 дней.

Одним из самых ликвидных автомобилей августа неожиданно стал Nissan Terrano – продавался в среднем за 30 дней с момента выставления на продажу.

Второе место в экономсегменте – у Renault Sandero, 37 дней. Третье поделили Лада XRAY и Renault Daster, 41 день.

Понять, почему именно Terrano продавался лучше Дастера, несложно. Будучи перелицованным клоном Дастера, он побогаче оснащен, а по средней цене у них при этом паритет – 1,42 млн рублей.

В среднем сегменте быстрее всего – за 34 дня – продавались Hyundai Creta (1,77 млн) и Haval Jolion (1,72 млн). В премиальном – BMW 1-й серии (1,86 млн), 35 дней.

Для сравнения: средний срок продажи подержанных автомобилей у частных владельцев колеблется в пределах 120-130 дней, у дилеров и профессиональных продавцов – около 35 дней.

Топ-3 ликвидных авто по версии Авито Авто

Аналитики сервиса Авито Авто представили свою версию, также основанную на среднем сроке продажи той или иной модели. Лидеры в зачетной группе «не старше 10 лет» совершенно иные: Kia Rio X-Line, Chery Tiggo 7 Pro и Лада Веста находили покупателей быстрее всего.

Китайские модели пока нечасто появляются на вершинах рейтингов ликвидности. Из тех, что фигурируют в топ-10 по различным оценкам, выделим Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Omoda C5.

Рейтинги же ликвидности по регионам сильно отличаются и друг от друга, и от «федеральных». Например, в Москве и Московской области тройка августовских лидеров такова: на первом месте Kia Sportage, на втором Hyundai Creta, на третьем Volkswagen Polo. А у жителей Санкт-Петербурга и окрестностей наилучшим спросом пользовались Kia Soul, Mitsubishi Outlander и Renault Kaptur.

Какие автомобили продать проще всего

Сложно не заметить, что в лидерах – модели массовые и недорогие (в своих ценовых группах). Пожалуй, это и есть два определяющих фактора высокой ликвидности. А модели дорогие и редкие из года в год продаются медленнее доступных и массовых.

Потенциальный чемпион ликвидности по итогам всего 2026 года - Kia Rio X-Line. Среднее время от размещения объявления до закрытия сделки - 36 дней, средняя цена – 1,7 млн рублей.

Кроме того, массовые модели обычно наилучшим образом обеспечены запчастями, их проще обслуживать, они медленнее теряют цену. Несомненно, покупатели держат это в голове. А уровень надежности – фактор второстепенный. На это указывает присутствие в рейтингах Лады Нивы Travel, которую к числу особо надежных не отнесешь.

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Ликвидные модели, как правило, продают по несколько завышенным ценам, ориентируясь на спрос. Отсюда вытекает вечная дилемма покупателей подержанных машин.

Что лучше – более ликвидная модель, но подороже (с расчетом на то, что в дальнейшем ее будет выгоднее продать), или менее ликвидная, но подешевле? Универсального ответа, как понимаете, нет. Но если рассматривать автомобиль как «вложение средств», то первый вариант предпочтительнее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!