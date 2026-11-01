Конкурс с призом! — загадка про «плохой ручник»

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 219 «Что первым ремонтировать?» Сергей Рыбкин из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем».

А теперь – новая загадка!

ЗАДАЧА № 222

Плохой ручник

– Помню, как техосмотр проходить, так проблема с ручником. Тросы эти, будь они неладны, закисают, подвижность теряют, – бурчал Анатолич. – А ведь условия работы у них не так плохи – ходы подвески небольшие.

– Да уж, – говорит Кузьмич, – но ведь бывали машины, где тросы вынуждены очень сильно изгибаться, и они даже ломаются!

Про какие автомобили речь и почему так сделано?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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В очередной задаче три начинающих автомобилиста обсуждают, можно ли трогаться с места и двигаться с минимальной скоростью на автомобиле с механической коробкой передач, вообще не прикасаясь к педали газа.

Победитель нашего конкурса ответил наиболее полно и правильно.

Каждый автолюбитель старается продлить жизнь своего транспортного средства, вот только не всегда то, что полезно одному агрегату, хорошо для другого. Чем опасна езда на низких оборотах?

Троганье с места без помощи педали газа полезно для сцепления. Его ведомый диск, как известно, подвержен износу – тем большему, чем больше крутящий момент двигателя и выше разница скоростей вращения диска и маховика. У бензинового двигателя крутящий момент на низких оборотах мал, разница скоростей, если не подгазовывать, тоже невелика, поэтому при прочих равных износ сцепления в таком режиме минимален.

Двухмассовый маховик неработоспособен из-за поломки пружины.

Теперь рассмотрим, что происходит на низких оборотах с двигателем – особенно при повышенных нагрузках (например, при езде по бездорожью). Крутящий момент растет, так как современная система управления двигателем подает больше топлива.

При этом на цилиндропоршневую группу и вкладыши коленвала приходится большая нагрузка. Но масляный насос работает с минимальной отдачей, ведь его производительность зависит от оборотов двигателя. В итоге двигатель испытывает если и не масляное голодание, то уж точно «недоедание», которое приводит к его преждевременному износу.

Протертые вкладыши коленчатого вала.

Еще одна проблема связана с закоксовыванием двигателя на малых оборотах. Продукты сгорания топлива и масла хорошо выгорают, как правило, на высоких оборотах. А при низких оборотах маслосъемные кольца не столь эффективно удаляют излишки масляной пленки со стенок цилиндра. Масло попадает в камеру сгорания и сгорает, увеличивая слой нагара.

Кроме того, из-за пониженной производительности масляного насоса на низких оборотах масло медленнее и не всегда равномерно распределяется по всем узлам двигателя, что может приводить к локальным перегревам и его подгоранию.

Проблемы возникают и у двухмассовых маховиков. Их задача – гасить крутильные колебания, возникающие из-за дискретной работы цилиндров двигателя. На низких оборотах колебания особенно велики, поскольку между вспышками в цилиндрах проходит относительно много времени. В этих условиях на маховик действуют повышенные нагрузки, которые разрушают его.

Пружины сломаны и ни капли смазки.

От работы двигателя на малых оборотах с повышенной вибрацией страдают и опоры силового агрегата. Конечно, сразу они не развалятся, но их ресурс точно будет сокращен.

Итак, пониженные обороты двигателя хороши на холостом ходу – снижают расход топлива, но убивают его под нагрузкой. При этом, правда, увеличивается ресурс деталей сцепления, но вряд ли кто-то захочет променять его на капремонт двигателя.

Сергея Рыбкина поздравляем с победой.