Конкурс с призом! — задачка про очередность ремонта

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 216 «Запаска не поможет!» Валентин Коптельцев из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем».

А теперь – новое задание.

ЗАДАЧА № 219

Что первым ремонтировать?

Сашка хвастается таким же, как он, начинающим автолюбителям: «Я считаю, что есть способ, как легче в пробке на механике «толкаться». Более-менее современный мотор позволяет трогаться совсем без педали газа». Другой участник беседы, Виталик, говорит: «У меня на подъезде к родительской даче кусок разбитой дороги, так я там на первой крадусь без педали газа». А мудрый Славик и говорит: «Ну, можно и так, но всё зависит от того, какой агрегат меньше жалко».

Помогите начинающим разобраться.

Короткие ответы не рассматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ниже подводим итоги конкурса из майского выпуска журнала «За рулем»

В очередной конкурсной задаче читателям предлагалось подумать, прав ли Петрович, когда говорит, что его современный автомобиль не нуждается в проверке давления в запаске – хотя, по его мнению, в истории были автомобили, которые после поездки в дождь могли остаться без запаски.

Порой поражаемся, насколько вольно трактуют задание некоторые читатели. Один из них просто написал, что речь шла о самой массовой модели Toyota Corolla, которую продали в количестве, превышающем 40 млн экземпляров. Кто-то упомянул всуе Ford Model T. А где же про дождь, про запаску?

Полный и правильный ответ дал победитель нашего конкурса.

Герой задачи имел в виду Volkswagen Käfer (Жук), выпущенный с 1946 по 2003 годы в количестве свыше 21 млн экземпляров. С 1961 по 1982 годы на этом автомобиле устанавливалась пневматическая система омывания ветрового стекла, использующая сжатый воздух из запасного колеса (до этого периода использовалась ручная подача воды, с 1982 года начали ставить привычный сегодня электрический насос).

Расположение элементов согласно ­инструкции по эксплуатации.

Запаска лежала в переднем багажнике. В нем же находился бачок стеклоомывателя. К вентилю запасного колеса присоединялся шланг, другой его конец вворачивался в крышку бачка. От бачка шел второй шланг, подключенный к сдвоенной форсунке подачи жидкости, расположенному по центру перед ветровым стеклом, через еще один, оконечный клапан. Этот клапан механически открывался нажатием штока кнопки управления омывателем в салоне. При этом под действием давления воздуха из шины запасного колеса омывающая жидкость поступала на стекло.

Схема стеклоомывателя Volkswagen Käfer: 1 – запаска, 2 – бачок стеклоомывателя, 3, 6 – шланг, 4 – крышка бачка, 5 – клапан отсечки, 7 – оконечный клапан, 8 – форсунка подачи жидкости, 9 – управление омывателем.

В крышке бачка омывателя был предусмотрен клапан отсечки, запирающийся при приближении давления в запасном колесе к номинальному – около 2 бар. А давление в запаске нужно было поддерживать около 3 бар.

Таким образом, вся система функционировала исключительно за счет избыточного давления в шине, и ситуация с полностью спущенной из-за работы омывателя запаской, на которую намекает герой задачи, на исправном автомобиле была невозможна. Это могло происходить только при отказе клапана отсечки либо вследствие кустарных переделок с упразднением данного клапана (упоминания о таких случаях можно найти на немецких автофорумах).

А проверять иногда давление в запасном колесе советуем всем авто­владельцам, независимо от года выпуска их машин.

Насколько хорошо помогают улучшить обзор препараты «Антидождь», «За рулем» уже рассказывал.

Валентина Коптельцева поздравляем с победой.