Конкурс с призом! — хитрая задачка про запаску

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 213 «Ванкель в салоне» Глеб Чистяков из Санкт-Петербурга получает годовую подписку на журнал «За рулем».

А теперь – новое задание.

ЗАДАЧА № 216

Запаска не поможет!

– Петрович, а ты давление в запаске проверил? – подкалывает по весне приятель коллегу, не ездящего зимой.

– А чего ей сделается? Это на одной из самых массовых машин в истории можно было в дождливую погоду запросто остаться без запаски. А со мной такого никогда не случится! – ответил тот.

Про какую машину речь?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, пом. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из февральского выпуска журнала «За рулем»

В очередной задаче конкурса знатокам было предложено раскопать ответ на сложный вопрос: «Как может устройство, подобное роторно-поршневому мотору Ванкеля (по фамилии изобретателя), располагаться в салоне машины? Причем даже не в единственном экземпляре».

Многие авторы писем рассказали об истории роторно-поршневых моторов, на какие машины их ставили. Вспомнили о двухроторных моделях, подумав, что именно это имелось в виду, когда говорилось, что мотор не один. Но ведь было сказано, что «не один» двигатель располагается в салоне!

Наиболее правильно и полно ответил победитель нашего конкурса.

Перебрав устройства, которые в салоне находятся не по одному, да еще хоть как-то напоминают двигатель, можно прийти к выводу, что это – натяжители ремней безопасности.

Напомним, что тепловым двигателем называется устройство, преобразующее химическую энергию топлива в механическую работу.

Пиротехнические натяжители ремней безопасности используют энергию сработавших пиропатронов, чтобы при аварии выбрать зазор между человеком и лямкой ремня.

Чаще всего в таких натяжителях расширившиеся газы толкают поршень, который либо натягивает трос, соединенный с замком ремня, либо толкает шарики, закручивающие катушку ремня через зубчатое колесо.

Но иногда встречалась и схема с «пиротехническим роторно-поршневым» двигателем. Последовательно воздействующие на ротор газы из трех пиропатронов приводили к его вращению. А ротор, в свою очередь, через пару шестерен вращал катушку ремня безопасности, увеличивая натяжение.

Конструкцию разработали инженеры фирмы Volkswagen, а устанавливали ее на задние ремни безопасности известной и любимой у нас модели Passat B5.

Преимуществом настоящего двигателя Ванкеля всегда считались высокая мощность при компактных размерах. Эти качества создали маленький, но мощный преднатяжитель ремня безопасности.

Принцип работы

Элементы роторного натяжителя ремня безопасности: 1 – выпускной канал; 2 – перепускной канал; 3 – первый пиропатрон; 4 – второй пиропатрон; 5 – первая рабочая камера; 6 – третий пиропатрон; 7 – вторая рабочая камера.

Пиротехнический двигатель приводится в действие тремя пиропатронами, которые поджигаются один за другим. Первый заряд поджигается импульсом, сгенерированным дополнительной удерживающей системой (SRS). Расширяющийся газ вращает ротор. Поворачивающийся вал ремня начинает втягивать ремень безопасности. Повернувшись на определенный угол, ротор освобождает впускное отверстие для воздействия давления газа на боек второго пиропатрона, который тут же срабатывает, но уже механически – газы продолжают вращать поршень. Открывается впускное отверстие к третьему пиропатрону, его срабатывание обеспечивает дальнейшее вращение ротора.

Мотор сработает один раз, но спасет вашу жизнь.

Глеба Чистякова поздравляем с победой.