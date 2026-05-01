На рынок вышел крупный кроссовер Volvo дешевле 3 млн рублей

Представлен Volvo XC70 99th Anniversary Edition с ценами от 2,8 млн рублей

Компания Volvo официально рассекретила юбилейное исполнение своего кроссовера – XC70 99th Anniversary Edition. Если верить прайс-листу, в обычной ситуации за эти машины просят от 411 900 до 431 900 юаней, что по нынешнему курсу – 4,6-4,8 миллиона рублей. Но в честь выхода на рынок производитель объявил акцию, и стартовая цена падает до 249 900-269 900 юаней (2,8-3,0 млн рублей). По сути, скидка достигает почти 40 процентов.

Размеры у новинки внушительные: длина – 4815 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1650 мм при колёсной базе в 2895 мм. На выбор предлагают колёса диаметром 19, 20 или 21 дюйм. Кстати, внутри тоже всё серьёзно: центральное место занял 15,4-дюймовый тачскрин мультимедиа, рядом с ним – 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а над ней висит проекционный экран на 92 дюйма.

Юбилейная версия щеголяет расширенным оснащением. В базе идёт, например, интеллектуальный круиз-контроль NPA и целый пакет «тёплых опций» – тут тебе и подогрев руля, и передних, и задних кресел. Согласитесь, для зимы вещь полезная.

Сердце автомобиля – подключаемая гибридная установка, где бензиновую часть играет 1,5-литровый двигатель на 156 лошадиных сил. Суммарная отдача системы может составлять либо 318, либо 432 силы. Тяговый аккумулятор здесь на 21,2 кВт·ч. Приятно, что исключительно на электричестве кроссовер способен проехать 116 километров, а если верить циклу CLTC, общий запас хода достигает 1203 километров.