Конкурс с призом! — задачка про Жигули-«догонялки»

За ответ на задачу № 210 «Как уплотнить» Виктор Раков из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем». Теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 213

«Ванкель» в салоне

Викторыч делится воспоминаниями: «Помнится, были переделанные из обычных Жигулей и Волг милицейские и комитетские «догонялки» с движками Ванкеля под капотом».

«Так это что, – говорит Сергеич, – бывает, что у некоторых машин движок примерно такого же типа стоит в салоне, да не один…»

Расскажите, что это за таинственное устройство.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из ноябрьского выпуска журнала «За рулем»

В очередной задаче знатокам предлагалось посоветовать начинающему автомобилисту, как загерметизировать отверстие, оставшееся от сломанного штуцера прокачки тормозного цилиндра. Он успел только высверлить остатки штуцера, испортить исходную резьбу и нарезать новую.

Правильно, полно и интересно ответил победитель конкурса.

Начать стоит с напоминания о том, что внесение изменений в тормозную систему автомобиля как минимум требует регистрации. Конечно, трудно представить себе инспектора, который, остановив проезжающую машину, начнет осматривать тормозные суппорты на предмет «неродного» штуцера. Но, как говорится, Dura lex, sed lex – «Закон суров, но это закон».

При затяжке штуцера прокачки его нижняя часть конической формы прижимается к коническому седлу в суппорте и за счет небольшой упругой деформации соприкасающихся плоскостей герметизирует стык.

Найти в сарае «в горе технического барахла» подходящий штуцер от какой-то другой машины с большей резьбой маловероятно. Выпилить деталь нужной конфигурации, например, из болтика, непросто, поскольку в случае искажения формы сопрягающейся поверхности добиться герметичности при затягивании не удастся.

Штатный штуцер затянут (слева). Штуцер заменен ­болтом и шариком (справа).

Мало того, очень вероятно, что герой задачи при перерезании резьбы нарушил соосность конического седла и вновь нарезанной резьбы.

Конечно, можно уплотнить болт в резьбе с помощью фум-ленты, но под большим давлением возможно просачивание жидкости. И есть гораздо более красивое решение.

Начинающему автолюбителю нужно, как в старых компьютерных играх-квестах, выбрать из арсенала собранных предметов правильный и применить его в конкретном месте. Иногда перед этим бывает нужно объединить несколько вещей или, наоборот, разобрать (разломать) какой-то на составляющие.

Ремонтные штуцеры могут иметь разную высоту.

Проще всего воспользоваться подшипником, а точнее – извлеченным из него шариком подходящего диаметра, и болтиком, соответствующим нарезанной резьбе. Качественная сферическая поверхность шарика идеально самоцентрируется по коническому седлу, а небольшой поджим обеспечит герметичность стыка. Когда возникнет необходимость, шарик из отверстия можно вынуть с помощью магнита.

Кстати, для разборки подшипника надо демонтировать (например, с помощью отвертки) сепаратор, разделяющий шарики, и сдвинуть их на одну сторону, а затем извлечь внутреннее кольцо.

В последнее время в продаже появились ремкомплекты для восстановления устройства прокачки суппорта с испорченной «родной» резьбой.

В них входит штуцер с наружной резьбой размером больше, чем применяются на легковых автомобилях. Чаще всего М12×1 или М12×1,25. Внутри штуцера – резьба под стандартную «прокачку». «На дне» этого штуцера имеется коническое седло, идеально соосное с внутренней резьбой.

Этот штуцер устанавливается в резьбу, нарезанную в суппорте на резьбовой герметик, и можно прокачивать тормоза как на новой машине. Обратите внимание, что высокий штуцер может цепляться за колесо. И при первой ­возможности суппорт всё же надо ­заменить.

Виктора Ракова поздравляем с победой!