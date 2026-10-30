Почему в СССР все подряд ездили на низкооктановом бензине, нарушая инструкцию

Как Жигули и Москвичи ездили на А-76 и не ломались: инструкция по доработке

Все легковые автомобили в СССР до появления ВАЗов и Москвичей с уфимскими моторами рабочим объемом 1500 см³ могли использовать бензин А-76, а некоторые машины постарше – и более низкооктановые А-72 и А-76.

Для большинства классических моделей ВАЗ завод рекомендовал бензин АИ-93. Москвич-2140 также требовал 93-й бензин.

Водители позднего СССР, когда личными автомобилями были в основном Жигули и Москвичи, помнят: низкооктановым бензином для них считался А-76. А завод-изготовитель предписывал использовать только АИ-93. Цифры обозначали октановое число. Это главный параметр, характеризующий детонационную стойкость топлива.

Что такое низкооктановое топливо

При разнице числовых значений почти на четверть эти бензины были ближе друг к другу, чем кажется. Дело в том, что цифра 76 получена при испытании по моторному методу, а 93 – по исследовательскому. Исследовательский метод определяет детонационную стойкость, когда моделируется работа двигателя в щадящих условиях – при малых и средних нагрузках. Моторный метод – испытания в жестких условиях: в жару, при полной нагрузке и достаточно высоких оборотах.

Разницу в октановых числах, полученных по исследовательскому и моторному методам, называют чувствительностью топлива. Ориентировочно этот показатель обычно составляет от 8 до 12 единиц.

Почему автовладельцы заправляли бензин А-76

Разница в розничных ценах не была драматичной: низкооктановый бензин стоил примерно на 20% дешевле. Но на А-76 ездило большинство автомобилей в народном хозяйстве. Поэтому водители частного автомобиля и государственного грузовика, вступив в преступный сговор, сливали 76-й по рублю за 20-литровую канистру, а иногда и дешевле.

Чаще всего на бензоколонке были А-76 и АИ-93

Кроме того, были целые районы нашей необъятной страны, где АИ-93 был в дефиците, а то и не завозился вовсе.

Как переделывали Москвичи

Новый двигатель УМЗ-412 стали массово устанавливать на Москвичи с 1966 года. Мотор имел мощность 75 л.с. и степень сжатия 8,8. Его можно было заправлять только бензином АИ-93 – иначе детонация быстро разрушала мотор. Попытки регулировать опережение зажигания в сторону более позднего, когда детонация на А-76 исчезала, приводили к очень плохой тяге, перегреву и быстрому прогару выпускных клапанов.

В двигателе УМЗ-412 применены отдельно стоящие толстостенные гильзы

Конструкция двигателя, выполненного по схеме с толстостенными гильзами, стоящими в «корыте» блока цилиндров, не позволяла использовать известный метод с установкой двух прокладок под головку блока цилиндров. Сделать так было можно, но кромки прокладок вызывали калильное зажигание, и прокладки вскоре прогорали.

Между тем и завод понимал необходимость выпуска двигателей для регионов, куда АИ-93 не попадал. И появилась конструкция мотора с поршнями немного меньшей высоты. Его обозначение было УМЗ-412Д, что значит дефорсированный. Мощность снизилась с 75 до 68 л.с., а степень сжатия – до 7,2. Москвичи с таким мотором и еще рядом изменений называли сельским вариантом. Они пошли в продажу в 1978 году.

Кустарный метод дефорсировать мотор

Умельцы самостоятельно подрезали поршни на токарном станке. Когда «дефорсированные» поршни появились в продаже, их стали устанавливать желающие использовать низкооктановый бензин. Благо конструкция позволяла при большом опыте поменять поршни, не вынимая двигатель из моторного отсека. Снималась головка блока, вынимались гильзы – и можно было поменять поршни.

На чертеже выделена удаляемая часть поршня

Инструкция по такой доработке двигателя была опубликована в номере 5/1996 журнала «За рулем».

А самые продвинутые мастера создали машинку для «стрижки поршней». После снятия головки блока цилиндров на четыре шпильки над цилиндром устанавливалось приспособление, позволяющее резать поверхность поршня. Подача резца прекращалась после достижения заданной высоты поршня.

Как модернизировали Жигули

Появившиеся в 1970 году тольяттинские малолитражки, в отличие от Москвичей, никогда не предполагалось использовать на бензине с октановым числом ниже АИ-93. Степень сжатия в начале выпуска составляла 8,8, а затем была снижена до 8,5. Постепенно Жигулей в стране стало очень много, и тогда появились самые разнообразные решения, чтобы иметь возможность использовать низкооктановый бензин.

На прерывателе-распределителе зажигания (трамблере) ранних автомобилей не было вакуумного корректора, регулирующего опережение зажигания в зависимости от нагрузки. Зато было колесико ручного октан-корректора с насечками, что позволяло вращать его без инструмента, пальцами. Согласно инструкции, поворотом этого колесика можно было сделать опережение зажигания поменьше, что позволяло как-то приспособиться к топливу с более низким октановым числом.

Трамблер с вакуумным корректором и с ручным октан-корректором

Но для полноценной езды на бензине А-76 регулировки было недостаточно.

Прокладки, поршни и шарошка

Зато решение с установкой дополнительной прокладки под головку блока цилиндров расцвело на вазовских автомобилях пышным цветом. Вариантов было несколько.

Просто две штатные прокладки.

«Бутерброд» из штатной прокладки и выполненной из тонкого листового алюминия. Алюминиевая прокладка ставилась к головке блока и зачастую промазывалась бакелитовым лаком.

Еще более сложная конструкция включала две штатные прокладки, между которыми была сжата тонкая алюминиевая.

Алюминиевая прокладка под головку блока

Владельцы Жигулей, имевшие доступ к станочному парку, могли немного доработать поршни при ремонте мотора. Ведь уже начиная с двигателя ВАЗ-21011 завод устанавливал поршни с углублением посредине для достижения степени сжатия 8,5. Можно было немного увеличить эти углубления, а также «прошарошить» камеру сгорания в головке блока цилиндров.

Сняв часть металла с помощью шарошки, удавалось увеличить объем камеры сгорания. Для достижения одинаковых результатов во всех цилиндрах каждую камеру «проливали». Закрыв стеклом камеру сгорания и оставив узкое отверстие с края, заливали из бюретки воду. Объем вошедшей воды должен был быть одинаковым.

О том, какие машины выбирают сегодня, «За рулем» рассказал в большом тесте полноприводных кроссоверов.