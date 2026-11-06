Новый кроссовер российской сборки от 2,89 млн: первый тест!

Средне­размерный кроссовер Tenet Plus L6 – тест-драйв, цены, характеристики

Поднимите руку, кто решил, что Plus L6 – это новая модель уже более-менее знакомого бренда Tenet? Вы ошиблись: Tenet Plus– это локализованные в Калуге автомобили марки Lepas, созданной концерном Chery в 2025 году для экспорта на внешние рынки.

А мы и есть «внешний рынок». Однако Лепасы для нас переименовали – это уже не импорт, а свое производство.

Дизайн: непривычная классика

Внешность L6 может удивить своей традиционностью: никаких острых граней или «моноброви» ходовых огней. Будто в детский садик вместо Добрыни или Стефана привели мальчика по имени Ваня.

Tenet Plus L6. Цена в России от 2 890 000 ₽

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В салоне традиционных ценностей уже меньше, тут всё по современному фэншую: большой экран медиасистемы, минимум физических кнопок и подрулевой селектор робота.

Разнофактурный интерьер смотрится дорого. Вертикальный экран с большим наклоном сильно бликует днем и собирает отпечатки пальцев.

Основные функции есть во всплыва­ющей шторке – главное найти точку, из которой это меню вызывается. Вместе с двухзонным климат-контролем есть полный зимний пакет. Греются лобовое стекло, руль и все сиденья. У передних есть вентиляция.

К тому, что левый подрулевой переключатель перегружен функциями, еще можно привыкнуть. А вот дефицит регулировки сиденья по высоте уже не исправишь: сидишь под потолком. Жаль, ведь кресло удачное, с достаточной длиной подушки, что для азиатских моделей редкость.

Второй ряд явно отформован под двоих. Впрочем, благодаря достаточной ширине и низкому центральному тоннелю средний пассажир не будет чувствовать себя лишним.

При длине 4,5 м колесная база приличная – 2,7 м. Отсюда хороший простор на втором ряду, но багажник принесли в жертву, хоть и оснастили шторкой. Есть электропривод двери и даже бесключевое ее открытие – но как я ни танцевал с ключом у задней части машины, сама она так и не открылась. Будем надеяться, что это косяк первых машин.

Заявленные 506 л объема – при загрузке под потолок. В подполье – большое пространство и докатка.

Как едет

Полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л. с., также калужского производства, работает с 6-ступенчатым роботом. Когда от такой связки на среднеразмерном кроссовере ничего не ждешь, то и разочарования не следует: Tenet Plus ускоряется, но и только. Запаса тяги при обгонах – впритык. Но хуже то, что как я ни аккуратничал с педалью газа, тронуться плавно не получалось. Даже в экорежиме.

Наддувный двигатель с индексом G4T15 ­допускает использование 92‑го бензина.

Tenet Plus L6 создан на новой модульной платформе PMA. В поворотах кроссовер неплохо стоит на дуге, да и на автостраде не заставляет работать. Едет без огонька, но тихо и мягко.

Баланс всех характеристик увели в сторону комфорта, хотя задняя подвеска многорычажная – при том, что привод передний. Интересно, как поедет Tenet Plus 4×4: об этом узнаем через пару месяцев.

ПРАВОЕ ДЕЛО Бренд Lepas был образован в 2025 году, и говорить о какой-то статистике продаж пока рано. Но уже сейчас машины продаются на рынках 20 стран, причем многие из них требуют праворульных версий. Младший Lepas L4 (у нас он тоже будет) продают в Южной Африке и Юго-Восточной Азии. В Индонезии доступен и электромобиль Е4. L6 также поставляется в Южную Африку и Азию. А еще в Австралию и Великобританию. Правда, там речь идет об электрической версии L6 EV. Старший L8, являющийся переименованным Chery Tiggo 8 второго поколения, помимо Британии, поставляется в страны Евросоюза. Кстати, китайцы из концерна Chery всерьез присматриваются к закрывающимся заводам Volkswagen…

Выводы

После тест-драйва остались в памяти необычные дверные динамики да пара решений по организации медиасистемы. Сам автомобиль произвел впечатление обычного паркетника, каких много. А может, красивое средство передвижения – это как раз то, что надо большинству пользователей?

Что ж, посмотрим на статистику продаж, ведь цена вполне «в рынке». Базовый L6 стоит 2,89 млн рублей, а топовый – три ровно.

Все кузовные панели оцинкованы, а скрытые полости залиты антикоррозионным воском.

Не провалился ни в одном аспекте Но и зацепить нечем

Tenet Plus L6

Макс. скорость, км/ч 180

180 Длина / ширина / высота / база, мм 4554 / 1852 / 1681 / 2700

4554 / 1852 / 1681 / 2700 Объем багажника, л 506–1326

506–1326 Снаряженная масса, кг 1545

1545 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 225 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 225 Н·м при 4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р6

передний привод, Р6 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51

АИ‑92…95 / 51 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 9,2 / 5,8 / 7,1

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