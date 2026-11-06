Новый кроссовер российской сборки от 2,89 млн: первый тест!
Поднимите руку, кто решил, что Plus L6 – это новая модель уже более-менее знакомого бренда Tenet? Вы ошиблись: Tenet Plus– это локализованные в Калуге автомобили марки Lepas, созданной концерном Chery в 2025 году для экспорта на внешние рынки.
А мы и есть «внешний рынок». Однако Лепасы для нас переименовали – это уже не импорт, а свое производство.
Дизайн: непривычная классика
Внешность L6 может удивить своей традиционностью: никаких острых граней или «моноброви» ходовых огней. Будто в детский садик вместо Добрыни или Стефана привели мальчика по имени Ваня.
В салоне традиционных ценностей уже меньше, тут всё по современному фэншую: большой экран медиасистемы, минимум физических кнопок и подрулевой селектор робота.
К тому, что левый подрулевой переключатель перегружен функциями, еще можно привыкнуть. А вот дефицит регулировки сиденья по высоте уже не исправишь: сидишь под потолком. Жаль, ведь кресло удачное, с достаточной длиной подушки, что для азиатских моделей редкость.
При длине 4,5 м колесная база приличная – 2,7 м. Отсюда хороший простор на втором ряду, но багажник принесли в жертву, хоть и оснастили шторкой. Есть электропривод двери и даже бесключевое ее открытие – но как я ни танцевал с ключом у задней части машины, сама она так и не открылась. Будем надеяться, что это косяк первых машин.
Как едет
Tenet Plus L6 создан на новой модульной платформе PMA. В поворотах кроссовер неплохо стоит на дуге, да и на автостраде не заставляет работать. Едет без огонька, но тихо и мягко.
Баланс всех характеристик увели в сторону комфорта, хотя задняя подвеска многорычажная – при том, что привод передний. Интересно, как поедет Tenet Plus 4×4: об этом узнаем через пару месяцев.
ПРАВОЕ ДЕЛО
Бренд Lepas был образован в 2025 году, и говорить о какой-то статистике продаж пока рано. Но уже сейчас машины продаются на рынках 20 стран, причем многие из них требуют праворульных версий.
Младший Lepas L4 (у нас он тоже будет) продают в Южной Африке и Юго-Восточной Азии. В Индонезии доступен и электромобиль Е4.
L6 также поставляется в Южную Африку и Азию. А еще в Австралию и Великобританию. Правда, там речь идет об электрической версии L6 EV.
Старший L8, являющийся переименованным Chery Tiggo 8 второго поколения, помимо Британии, поставляется в страны Евросоюза. Кстати, китайцы из концерна Chery всерьез присматриваются к закрывающимся заводам Volkswagen…
Выводы
После тест-драйва остались в памяти необычные дверные динамики да пара решений по организации медиасистемы. Сам автомобиль произвел впечатление обычного паркетника, каких много. А может, красивое средство передвижения – это как раз то, что надо большинству пользователей?
Что ж, посмотрим на статистику продаж, ведь цена вполне «в рынке». Базовый L6 стоит 2,89 млн рублей, а топовый – три ровно.
Tenet Plus L6
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина / ширина / высота / база, мм 4554 / 1852 / 1681 / 2700
- Объем багажника, л 506–1326
- Снаряженная масса, кг 1545
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 225 Н·м при 4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р6
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51
- Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 9,2 / 5,8 / 7,1
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