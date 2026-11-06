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Выбираем лучший гибрид и электро — выигрываем новую модель Lada!

Гран-при «За рулем»: в 2026-м в РФ появилось 5 легковых «электричек» и гибридов

Голосование в Гран-при «За рулем» 2026-2027, самой престижной автомобильной премии России, уже идет – мы запустили процесс в начале ноября.

Как известно нашим постоянным читателям, премия проходит каждый год, и участники нашего большого народного жюри получают шанс выиграть новый автомобиль. В этот раз мы разыграем самую ожидаемую новинку АВТОВАЗа последних лет – кроссовер Lada Azimut, выпуск которого стартовал совсем недавно.

Как поучаствовать в этом розыгрыше? Все просто: нужно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Она составлена так, чтобы процесс был увлекательным и несложным.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

А подспорьем для вас в этом деле станут наши публикации. «За рулем» – кладезь информации по всем машинам. Подробный и интересный рассказ о каждой новинке уже ждет вас – без помощи наших авторов в голосовании вы точно не останетесь.

Чтобы было понятно: все новинки разбиты на 11 классов, и вот как, например, выглядит класс легковых электрических и гибридных машин:

Атом, хэтчбек, 204 л.с., задний привод
Атом, хэтчбек, 204 л.с., задний привод
Avatr 12, седан, 313-578 л.с., задний/полный привод
Avatr 12, седан, 313-578 л.с., задний/полный привод

GAC Aion V, универсал, 204 л.с., передний привод
GAC Aion V, универсал, 204 л.с., передний привод
Deepal S07, хэтчбек, 238 л.с., задний привод
Deepal S07, хэтчбек, 238 л.с., задний привод

Umo 5, хэтчбек, 136-204 л.с., передний привод
Umo 5, хэтчбек, 136-204 л.с., передний привод
Выбираем лучший гибрид и электро — выигрываем новую модель Lada!

Вот это разнообразие! Цена/класс, мощность, тип силовой установки (кстати, гибрид тут только один), тип привода (три машины – с задним приводом), сборка – Россия или Китай...

Конечно, освежить знания по каждой модели можно по приведенным выше ссылкам – и точно так же поступить со всеми участниками в остальных классах. Рекомендуем начать прямо сейчас! Голосовать можно потренироваться прямо под публикацией, а потом – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ

Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.

Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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