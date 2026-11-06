Выбираем лучший гибрид и электро — выигрываем новую модель Lada!

Гран-при «За рулем»: в 2026-м в РФ появилось 5 легковых «электричек» и гибридов

Голосование в Гран-при «За рулем» 2026-2027, самой престижной автомобильной премии России, уже идет – мы запустили процесс в начале ноября.

Как известно нашим постоянным читателям, премия проходит каждый год, и участники нашего большого народного жюри получают шанс выиграть новый автомобиль. В этот раз мы разыграем самую ожидаемую новинку АВТОВАЗа последних лет – кроссовер Lada Azimut, выпуск которого стартовал совсем недавно.

Как поучаствовать в этом розыгрыше? Все просто: нужно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Она составлена так, чтобы процесс был увлекательным и несложным.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

А подспорьем для вас в этом деле станут наши публикации. «За рулем» – кладезь информации по всем машинам. Подробный и интересный рассказ о каждой новинке уже ждет вас – без помощи наших авторов в голосовании вы точно не останетесь.

Чтобы было понятно: все новинки разбиты на 11 классов, и вот как, например, выглядит класс легковых электрических и гибридных машин:

Атом, хэтчбек, 204 л.с., задний привод Avatr 12, седан, 313-578 л.с., задний/полный привод

GAC Aion V, универсал, 204 л.с., передний привод Deepal S07, хэтчбек, 238 л.с., задний привод

Umo 5, хэтчбек, 136-204 л.с., передний привод

Вот это разнообразие! Цена/класс, мощность, тип силовой установки (кстати, гибрид тут только один), тип привода (три машины – с задним приводом), сборка – Россия или Китай...

Конечно, освежить знания по каждой модели можно по приведенным выше ссылкам – и точно так же поступить со всеми участниками в остальных классах. Рекомендуем начать прямо сейчас! Голосовать можно потренироваться прямо под публикацией, а потом – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.