Выбираем лучший гибрид и электро — выигрываем новую модель Lada!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2026-2027, самой престижной автомобильной премии России, уже идет – мы запустили процесс в начале ноября.
Как известно нашим постоянным читателям, премия проходит каждый год, и участники нашего большого народного жюри получают шанс выиграть новый автомобиль. В этот раз мы разыграем самую ожидаемую новинку АВТОВАЗа последних лет – кроссовер Lada Azimut, выпуск которого стартовал совсем недавно.
Как поучаствовать в этом розыгрыше? Все просто: нужно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Она составлена так, чтобы процесс был увлекательным и несложным.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
А подспорьем для вас в этом деле станут наши публикации. «За рулем» – кладезь информации по всем машинам. Подробный и интересный рассказ о каждой новинке уже ждет вас – без помощи наших авторов в голосовании вы точно не останетесь.
Чтобы было понятно: все новинки разбиты на 11 классов, и вот как, например, выглядит класс легковых электрических и гибридных машин:
Вот это разнообразие! Цена/класс, мощность, тип силовой установки (кстати, гибрид тут только один), тип привода (три машины – с задним приводом), сборка – Россия или Китай...
Конечно, освежить знания по каждой модели можно по приведенным выше ссылкам – и точно так же поступить со всеми участниками в остальных классах. Рекомендуем начать прямо сейчас! Голосовать можно потренироваться прямо под публикацией, а потом – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!
Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Вперед, выбирать лучшие автомобили!
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем»
- Партнеры Гран-при «За рулем»
- Главный приз
- Победитель, получивший автомобиль в прошлый раз