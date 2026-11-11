Новинка АВТОВАЗа с дизелем и автоматом ZF:  увезет 8 пассажиров!

Минивэн SKM M9: тест-драйв, видео, цены

Корни у SKM М9, разумеется, китайские: это Maxus V70, он же Iveco Fidato на европейском рынке. Пока локализация минивэна мизерная, а отличия лишь в шильдиках и переднем бампере. Но работа ведется, цель – перейти на полный ­производственный цикл со сваркой и окраской.

В линейке есть цельнометаллический фургон и пассажирские микроавтобусы разной компоновки. Базовый вариант – длиной 4998 мм и высотой 2030 мм. Немаленькая машина. А в моих руках длиннобазная версия (5364 мм) с высокой крышей (2420 мм). Забудьте о крытых парковках и мойках с воротами под легковушки.

Как едет? Легко!

Размеры пугают, но при езде не напрягают. Радиус разворота 6,7 м приемлем для таких габаритов. Обзор во все стороны отличный, при движении задним ходом помогают парктроник и камера с динамической разметкой. Капота, считай, нет. Стеклоочистители покрывают большую площадь. Разве что боковые зеркала хотелось бы пошире – для более уверенных перестроений. Есть система контроля слепых зон, она подстрахует.

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Два литра и 150 сил – хватит ли для огромной машины? Вполне. Автомобиль бодр на разгон, легко поддерживает и 110, и 130 км/ч.

О надежности пока сказать нечего: дизель концерна SAIC в России – темная лошадка. Экологический класс – шестой, с мочевинной нейтрализацией, что для нас лишнее.

SKM M9. Светодиодные фары и отдельные противотуманки – это безопасность, экономить ни к чему. Высокопрофильные шины на штампованных дисках – дешево и практично.

В автомате ZF девять ступеней, и при равномерном движении на любой скорости тахометр показывает около 1500 об/мин. Это самое начало полки максимального крутящего момента, которая идет от 1400 до 2800 об/мин – дизель всегда готов тянуть даже без переключения вниз.

За неделю теста расход дизтоплива варьировался от 8,5 л/100 км при размеренной езде по трассе до 11 л/100 км в городской толчее. Неплохо. Бак большой, на 80 л.

Узкий проем – особенность почти всех полукапотных машин, но все горловины в удобном доступе. Защита снизу остро необходима, иначе моторный отсек быстро зарастет грязью.

Акустический комфорт на высоте. Рокот дизеля отчетлив на холостых и на низких скоростях, а затем фон от мотора, колесных арок и набегающего воздуха выравнивается и остается ненавязчивым. С пассажирами разговариваешь, не повышая голос, даже на магистральных скоростях.

Олдскульная приборка отлично читается. На центральный дисплей можно вывести цифровой ­спидометр. Карманы в передних дверях расположены в три яруса.

В машине с автоматом селектор коробки передач занял место правого подрулевого рычажка. Управление дворниками и поворотниками возложено на левый, фарами – вынесено в медиасистему (есть датчик света). Сиденье водителя – с удачным профилем, подлокотником, длинной подушкой с настройкой по углу наклона и регулировкой поясничного упора.

В подвеске – стойки McPherson спереди и балка на рессорах сзади. Да-да, рессоры! В качестве опции собираются предложить пневмобаллоны в задней подвеске с возможностью ручной регулировки давления. По-моему, доплачивать не стоит: даже порожний микроавтобус едет плавно, хотя и не с мягкостью китайских бизнесвэнов. Сядет сзади семь человек – станет еще лучше.

Длинная машина позволила разместить три пассажирских ряда с комфортным запасом для ног. Сиденья – с подлокотниками и регулируемыми спинками, есть USB-порты. По заказу установят отдельный отопитель и кондиционер.

Передний привод – однозначный плюс для зимы. Система стабилизации входит в базовое оснащение, работает интеллигентно. Все тормоза дисковые, их хватает, управлять замедлением приятно.

Места для багажа немного, но увеличить объем можно, сложив спинки последнего ряда. Или демонтировав его целиком, но это работенка небыстрая и для двоих. Не исключено появление еще более длинной, ­шестиметровой версии.

Для нашей зимы адаптировали и оснащение. В русскоязычной инструкции упомянуты обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. Однако про предпусковой подогреватель или догреватель антифриза ни слова.

Днище плоское, проходимость должна быть неплохая. Запаска – в заднем свесе. Домкрат и инструмент живут в нише под передним пассажирским креслом.

Цены

Ориентировочно за такой девятиместный SKM M9 будут просить около 5,5 млн рублей. Недешево, но «в рынке». Бренд запущен АВТОВАЗом, что означает самую крупную дилерскую сеть в России и дополнительные козыри для неизвестной машины.

Младший брат

Первая модель бренда SKM уже есть в наличии у дилеров – фургон и минивэн М7. В оригинале это китайские автомобили SRM концерна Shineray. Привод задний, причем сзади жесткий мост на рессорах. Бензиновый атмосферник 2.0 на 137 сил работает в связке с 5‑ступенчатой механикой. Длина машины 4890 мм.

За фургон просят 2,86 млн рублей, минивэн обойдется в 2,95 млн рублей. Комплектация одна: система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, фирменная телематика, обогрев передних сидений, датчик света, задний парктроник. Внешние кузовные панели оцинкованы.

Как ни странно, высокий М9 боковому ветру противостоит уверенно.

SKM M9

Длина / ширина / высота / база, мм 5364 / 2030 / 2420 / 3366

5364 / 2030 / 2420 / 3366 Снаряженная / полная масса, кг 3000 / 3500

3000 / 3500 Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1996 см³, 150 л. с. при 3500 об/мин, 371 Н·м при 1400–2800 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 1996 см³, 150 л. с. при 3500 об/мин, 371 Н·м при 1400–2800 об/мин Трансмиссия передний привод, А9

передний привод, А9 Топливо / запас топлива, л ДТ / 80

ДТ / 80 Максимальная скорость, км/ч 156

156 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,2

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