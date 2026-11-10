Выбираем лучший переднеприводный кроссовер — выигрываем новую Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2026-м в РФ появилось 5 переднеприводных кроссоверов

Продолжаем рассказывать вам о недавно стартовавшей самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027, в которой уже началось голосование.

Постоянные наши читатели знают, что премию мы проводим каждый год. И каждый год участники нашего большого народного жюри получают шанс выиграть новый автомобиль. В этом году мы разыграем среди всех, оставивших свое мнение в голосовании, новенький кроссовер Lada Azimut.

Чтобы получить шанс выиграть автомобиля, нужно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Это увлекательный и несложный процесс, а помогать в нем вам будут наши публикации. «За рулем» – кладезь информации по всем машинам. Вас ждет подробный рассказ обо всех новинках, которые мы для удобства разбили на 11 классов.

Давайте сегодня в качестве разминки взглянем на номинантов в классе компактных переднеприводных кроссоверов.

Москвич М70, 150-200 л.с., передний привод Changan CS35 Max, 147 л.с., передний привод

Tenet T4L, 147 л.с., передний привод Tenet Plus L4, 147 л.с., передний привод

Tenet Plus L6, 147 л.с., передний привод

Список новинок в одном из самых востребованных в РФ классе достаточно точно отражает ситуацию на российском авторынке в целом: сразу четыре новинки от российских прокси-брендов и только одна чисто китайская марка. Довольно любопытный выбор!

И да, пополнить знания по каждому конкурсанту вы можете по приведенным выше ссылкам – равно как и по всем участникам в остальных классах. Рекомендуем потренироваться в голосовалке прямо под публикацией, а потом – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.