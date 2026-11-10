Выбираем лучший переднеприводный кроссовер — выигрываем новую Ладу!
Продолжаем рассказывать вам о недавно стартовавшей самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027, в которой уже началось голосование.
Постоянные наши читатели знают, что премию мы проводим каждый год. И каждый год участники нашего большого народного жюри получают шанс выиграть новый автомобиль. В этом году мы разыграем среди всех, оставивших свое мнение в голосовании, новенький кроссовер Lada Azimut.
Чтобы получить шанс выиграть автомобиля, нужно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Это увлекательный и несложный процесс, а помогать в нем вам будут наши публикации. «За рулем» – кладезь информации по всем машинам. Вас ждет подробный рассказ обо всех новинках, которые мы для удобства разбили на 11 классов.
Давайте сегодня в качестве разминки взглянем на номинантов в классе компактных переднеприводных кроссоверов.
Список новинок в одном из самых востребованных в РФ классе достаточно точно отражает ситуацию на российском авторынке в целом: сразу четыре новинки от российских прокси-брендов и только одна чисто китайская марка. Довольно любопытный выбор!
И да, пополнить знания по каждому конкурсанту вы можете по приведенным выше ссылкам – равно как и по всем участникам в остальных классах. Рекомендуем потренироваться в голосовалке прямо под публикацией, а потом – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!
Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Вперед, выбирать лучшие автомобили!
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем»
- Партнеры Гран-при «За рулем»
- Главный приз
- Победитель, получивший автомобиль в прошлый раз