Ресурс мотора — 300 000 км: настоящий «японец» от 1 млн рублей

Honda Shuttle II: преимущества, недостатки, неисправности

Honda Shuttle второго поколения (2015–2022 годы выпуска) – пятиместный универсал длиной 4440 мм на базе компактного хэтчбека Fit/Jazz, выгодно отличающийся багажником – 570 л. Вместе с базовой версией сразу начали продавать и гибрид с 30‑сильным электромотором, в котором батарею заряжает бензиновый двигатель. Оба варианта доступны с передним или полным приводом.

Рестайлинг 2019 года на инженерию не повлиял: освежили интерьер и внешность, обновили головной свет, но и ближний, и дальний светят не по нашим правилам.

Достоинства

Красивая, надежная и комфортная машина.

Расход топлива в пределах 4–7 л/100 км.

Honda Shuttle

Недостатки

Правый руль.

Клиренс 130 мм.

Сложно найти многие запчасти.

Багажный отсек прекрасен. У гибрида ниша под запаску занята – там живет батарея.

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Моторы

Базовый вариант – двигатель L15B 1.5 (129 или 132 л. с.). Атмосферный, с цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском. Очень чувствителен к качеству топлива: АИ‑92 хоть и не противопоказан, но загрязняет форсунки и быстрее выводит из строя свечи и катушки зажигания. От него же активно образуется нагар, обеспечивая повышенный расход масла.

К 2015 году мотор исцелили от детских болезней, при нормальном обслуживании ходит 300 тысяч км. Цепь способна выдержать весь срок.

Его модификация под индексом LEB (110 л. с.) трудится в гибриде. Степень сжатия высокая – 13,5, бензин АИ‑92 неприемлем.

Коробки передач

Выбор сводится к вариатору у базовой версии или роботу у гибрида.

Вариатор с толкающим ремнем надежен и безотказен до момента, пока не наступит критический износ чего-нибудь. Первыми чаще сдаются ремень, в обычном для CVT районе 150 тысяч км, и подшипники валов.

Понять, что ремень на пределе, без вскрытия сложно, а если он лопнет, то его фрагменты приговорят всё остальное – ремонт станет нерентабельным, только замена. При благоприятных режимах агрегат может выдержать и 250 тысяч без ремонта, но в нашем климате (холодные зимы) добиться этого сложно.

Семиступенчатый робот с двумя сухими сцеплениями и интегрированным в него электромотором вместе с двигателем LEB составляют единую систему i‑DCD. Продавцы праворульных «японок» называют робот главной болячкой гибрида. Всё портит пластиковая муфта, производящая подключение сцеплений: от перегревов она размягчается и коробится. В остальном всё как у прочих аналогичных конструкций – нужны регулярная адаптация и замена рабочих жидкостей в гидроприводе и «железной» части.

У полноприводных версий заднюю ось на скользких покрытиях подключает электроника, повышая устойчивость и управляемость. На подвиги муфта не способна, и при таком клиренсе лучше не съезжать с ровных дорог.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая, но живучая. На корявых дорогах до 100 тысяч км могут скончаться стойки стабилизатора, ступичные подшипники и рулевые тяги. На ровных всё служит дольше.

Распространенная переделка ходовой – проставки, повышающие клиренс. Расплата – ускоренный износ как минимум амортизаторов и их опор.

Мелкими поломками Shuttle не докучает, все системы обычно служат исправно вплоть до 200 тысяч км. Типичный отчет владельца: «брал с пробегом 80 тысяч, за три года ничего не ломалось».

Перегоревшие лампочки, отвалившиеся клипсы и оторвавшаяся крышечка бачка омывателя – случается. Самая частая жалоба – на упомянутый выше робот.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Shuttle гибрид 4х2

Оптимальный выбор: Shuttle CVT 4x2

За те же деньги: Лада Ларгус, Kia Ceed, Nissan NV200, Toyota Corolla Fielder

Ранее эксперт «За рулем» составил рейтинг бюджетных универсалов с пробегом до 150 тысяч км.

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