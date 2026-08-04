Вместо кроссовера: надежные авто до 1 млн рублей, которые мало кто рассматривает к покупке — и зря!

Эксперт «За рулей» составил рейтинг бюджетных универсалов с пробегом до 150 тысяч км

Что ищем?

Живучий бюджетный универсал

Возраст: 10–12 лет

Пробег: до 150 тысяч км

Цена: до 1 млн рублей

Универсалы повышенной проходимости с увеличенным клиренсом и полным приводом – другая ценовая категория. Сейчас мы этой темы касаться не будем, а сосредоточимся на самых массовых и доступных.

К сожалению, не вписывается в наши условия Skoda Octavia: за машины с пробегами менее 150 тысяч км просят не меньше полутора миллионов. Почти всё остальное здесь представлено.

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Лада Веста SW

Длина 4410 мм, клиренс 178 мм, багажник 480 л

Лада Веста SW

Универсал начали выпускать только в 2017 году, но в миллион рублей укладываются и более молодые Весты, в том числе с пробегами 50–100 тысяч км. И приподнятая версия SW Cross (клиренс 203 мм) тоже. Веста SW по длине превосходит Nissan Qashqai, и багажник у нее больше.

Двигатель 1.8 (122 л. с.) с роботом – не лучшая комбинация, ибо робот слишком своенравный и требует много внимания. Самый благополучный и надежный вариант: 1.6 (106 л. с.) с механикой.

Возможно, после 100 тысяч км Веста будет ломаться чаще, чем «средняя иномарка». Это компенсируется обилием и дешевизной запчастей, а также простотой ремонта. Содержать ее дешевле.

Пробег на момент покупки решающей роли не играет – всё зависит от того, насколько усердно за машиной ухаживал прежний владелец. О ресурсе же можно не беспокоиться: на рынке полно Вест, прошедших под 400 тысяч км, и у большинства всё еще родные моторы. Хотя МКП, скорее всего, столько не выдержит.

ВЕРДИКТ. Лучшая российская легковушка и самый большой клиренс.

Лада Ларгус

Длина 4470 мм, клиренс 145 мм, багажник 560 л

Лада Ларгус

Исходно – разработка Renault на базе седана Dacia Logan. В 2011 году стартовал выпуск в Тольятти. С годами утратила французские моторы и коробки передач, ради удешевления их заменяли вазовскими. Также получила версию Cross с клиренсом 195 мм. Возможен семиместный салон, но задний ряд для продолжительных поездок малопригоден, а багажник при нем становится символическим.

Решительно не подойдет Ларгус адептам автоматической коробки передач – ее нет, только МКП. С запчастями дело обстоит хорошо, многое производится в России, но их подбор осложнен огромным количеством версий с разными агрегатами.

Теперь главное: миллиона рублей хватит на машину 10 лет в отличном состоянии, комплектации Luxe, c французским мотором К4М 1.6 (102 л. с.) и пробегом менее 100 тысяч км. Есть варианты и моложе, но пробег у них выше, а двигатели с 2017 года только российские.

Достоинства: очень терпеливая подвеска и высокая для иномарки ремонтопригодность. Жалобы на бюджетность оснащения неуместны – посмотрите на цены, которые стартуют с 400 тысяч рублей за 10‑летние машины. Дешевле только Приора.

ВЕРДИКТ. Самая доступная почти иномарка.

Chevrolet Cruze

Длина 4675 мм, клиренс 140 мм, багажник 500 л

Chevrolet Cruze

Ближайший родственник – Opel Astra J, двигатели заимствованы у Опеля, разработка корейского отделения General Motors. Цена машин в хорошем состоянии и пробегами до 150 тысяч км стартует с 800 тысяч рублей.

Универсал выгодно отличается корейской сборкой и тем, что у него нет болезненного турбомотора 1.4: только атмосферники 1.6 (124 л. с.) и 1.8 (141 л. с.) с чугунными блоками – опелевского семейства Ecotec, простые и надежные. Причем 1.6 здесь иной, нежели у седана – известен как Z16XER. У обоих есть определенные болячки (теплообменник, модули зажигания), но всё покрывается неприхотливостью и ресурсом свыше 400 тысяч км.

Коробки передач – очень живучая механика D16 или шестиступенчатый автомат серии 6T30/6T40. Изначально неудачный, но после модернизаций стал выдерживать 150 тысяч км – потом нужна переборка с заменой изношенных элементов. В ремонте сравнительно недорог.

Покрытие кузова легко царапается, хром быстро мутнеет и пузырится, кожзам на руле трескается, часты отказы обогрева сидений, неизлечимо бренчат тормозные суппорты. Но к общей живучести конструкции придраться сложно.

ВЕРДИКТ. Многовато мелких болячек и не лучший автомат.

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