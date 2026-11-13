Новые российские шины для зимы: проверка на льду и на обычной дороге
Перед зимним сезоном 2025/2026 фирма Ikon из Всеволожска, управляющая бывшим заводом Nokian, выкатила две новые модели зимних шин – шипованные Autograph Ice 10 и фрикционные Autograph Snow 5.
В том числе и под эту разработку фактически с нуля создали инженерный центр, сегодня состоящий из более чем 70 специалистов.
Помню, какой скептицизм вызвала первая презентация: Ikon заявил, что по ряду характеристик обе модели превзошли аналоги на 10–20%, в особенности на льду – тогда как в шинной индустрии каждый процент прогресса дается непросто.
Но, во‑первых, в частных разговорах всеволожские инженеры подтверждают: «Мы сами обалдели, когда испытали финальные варианты шин».
А во‑вторых – вот на озере в Мурманской области передо мной четыре новеньких лифтбека Skoda Octavia (китайские, конечно), обутые в шипованный Ikon Autograph Ice 10 и шины-конкуренты Gislaved IceControl, Pirelli Ice Zero 2 и Yokohama IceGuard iG65. Сейчас посмотрим, кто кого.
Шипованные шины Ikon Autograph Ice 10
Ice 10 интересен прежде всего шипами двух видов, с разными фланцами для середины и боковой части протектора, а также необычным сердечником, формой напоминающим цифру 8. Шипов много: в шине размерности 205/55 R16 их 220 штук.
На разгоне и торможении, на ледовых «змейках» Ikon демонстрирует заметный, даже субъективно наилучший продольный «держак»: слышно, как шипы сильнее скребут лед. Это позволяет системе стабилизации эффективно подруливать с помощью тормозов: хотя срыв в боковом направлении происходит не позже, чем у конкурентов, по извилистой траектории едешь и быстрее, и плавнее.
Pirelli и Yokohama по характеру и сцепным свойствам очень похожи – Ice Zero 2 чуть точнее реагирует на руль, IceGuard iG65 чуть более «заносчив», но это честно поделенные на двоих второе и третье места.
А вот Gislaved IceControl в этой компании выглядит менее выигрышно: самый слабый зацеп во всех направлениях, хотя управляемость вменяемая. Но в его основе шины Continental IceContact 2 из далекого 2015 года. А где же новая модель Gislaved One W? На момент проведения этого теста она еще не появилась в продаже.
По субъективным ощущениям могу сказать, что Ice 10 и One W весьма похожи по характеру. Реакции на руль спокойные, умеренно точные.
И по уровню шума они сопоставимы: Ikon слегка гудит в области низких частот, сильнее цокает шипами, а Gislaved обладает неожиданно высокочастотным «голосом». При случае надо будет свести их в очной ставке!
Фрикционные шины Ikon Autograph Snow 5
Нешипованный Ikon Autograph Snow 5 мы испытывали только на обычных дорогах и без аналогов, но у меня отличная «вкатанность» в прошлую модель Snow 3, в которую обут редакционный Changan Uni-T.
Прогресс есть, особенно на высоких скоростях! «Пятерка» четче держит прямую, еще точнее рулится, хотя тише не стала. Впрочем, для фрикционного Айкона это и не было проблемой: на фоне «шиповки» Ice 10 он негромок.
Сцепление на снегу и льду стало получше, хотя о драматической прибавке без приборов говорить не готов. В любом случае Ikon Autograph Snow 5 – отлично сбалансированные шины, особенно раскрывающиеся в сильный мороз и на снегу.
***
Радует не только факт появления хороших зимних шин, а то, что их сделали наши ребята, сами – что называется «вот этими вот руками». Именно таким должно быть настоящее, а не показное импортозамещение.
О том, как не ошибиться с выбором зимних шин, «За рулем» рассказывал ранее.
Выбираете шины?Рекомендуем наших партнеров:
Koleso.ru
Широкий выбор зимних шин, низкие цены. Пункты выдачи и шиномонтажа по всей стране.
EURO DISKI
Работают 24/7. Бесплатный шиномонтаж. Есть возможность примерить понравившиеся диски на свой автомобиль
BS-TYRES
Расширенная гарантия, бесплатный шиномонтаж, хранение до монтажа со скидкой до 100%. Можно записаться онлайн.
Реклама:
ООО "САМ-МБ" ИНН: 5001048893, 2bL9aMPo2e49hMef4piUAtLNAk&ulp=https%3A%2F%2Fkoleso.ru%2Fcatalog%2Ftyres%2Fzima%2F
ООО «ЮЛТЭК ГРУПП», ИНН: 7721843761, ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6DQKti4kWV1oYSkMdqceZ8Bp7GNVnwHMS4h97e59XU1fygi6cw
ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" ИНН: 7725743655, 2bL9aMPo2e49hMef4phyWhPaLu&ulp=https%3A%2F%2Fwww.bs-tyres.ru%2Ftyres
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube