Эксперты «За рулем» рассказали, почему важно изучать паспорт качества топлива на АЗС

На колонке написано ДТ – и всё. А на какие параметры смотреть в паспорте качества, чтобы понять, что нам заливают?

ГОСТ 32511–2013 разделяет дизельное топливо (ДТ) по содержанию серы на экологические классы К3, К4, К5. Для класса К3 содержание массовой доли серы – не более 350 мг/кг, для К4 – не более 50 мг/кг, для К5 – не более 10 мг/кг.

Еще нужно обратить внимание на климатические условия применения ДТ. Летние топлива должны соответствовать требованиям сортов А, В, С, D: предельная температура фильтруемости при этом составляет от +5 до –10 °C соответственно. Для межсезонных сортов Е, F предел – не выше –20 °C.

Зимнее ДТ (классы 0, 1, 2, 3) должно иметь предельную температуру фильтруемости не выше соответственно –20 °C для класса 0 и –38 °C для класса 3. Указанные классы не имеют никакого отношения к экологическим классам К3–К5. Зимнее ДТ проходит депарафинизацию – удаление парафинов, которые в условиях низких температур образуют кристаллы, забивающие топливный фильтр.

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Обозначение топлива должно выглядеть примерно так:

Топливо дизельное, межсезонное, сорта D, экологического класса К5 марки ДТ-Е‑К5 по ГОСТ 32511–2013.

Или:

Топливо дизельное, зимнее, класса 2 экологического класса К5 марки ДТ-З‑К5 по ГОСТ 32511–2013.

Как современный дизельный мотор переваривает топливо более низкого экокласса?

Очень плохо переваривает.

Высокое содержание серы в ДТ приводит к быстрому закоксовыванию распылителей. Особенно чувствительны к этому форсунки с микронными сопловыми отверстиями.

Системы очистки отработавших газов, такие как нейтрализаторы NO Х и фильтры сажевых частиц, основываются на каталитическом действии и должны работать с топливом, свободным от серы (<0,001%). В противном случае вместо реакций нейтрализации NO Х и СН возможно протекание реакции нейтрализации серы.

Для уменьшения содержания серы дизельное топливо обычно гидрогенизируют. При этом процессе наряду с серой удаляются также полярные соединения, которые обладают хорошими смазывающими свойствами. Обессеренное дизельное топливо повышает износ ТНВД и форсунок, которые смазываются непосредственно дизтопливом. Чтобы предотвратить это, в ДТ добавляют пакет соответствующих присадок. Смазывающие свойства оцениваются параметром WSD (Wear Scar Diameter – диаметр пятна износа), который не должен превышать 460 мкм, что достаточно надежно защищает топливное оборудование.

Вода в топливе вызывает коррозию прецизионных деталей форсунок (игла, седло, плунжер) и может привести к заклиниванию иглы.

А отклонение величины вязкости от границ, предписанных ГОСТ 32511–2013, нежелательно ни в плюс, ни в минус. Слишком малая вязкость ДТ при низкой частоте вращения коленчатого вала ведет к утечкам в топливной аппаратуре и, вместе с тем, к недостаточной мощности, а также к проблемам горячего пуска. Излишне высокая вязкость препятствует работе ТНВД и приводит к плохому распыливанию топлива.

У бензина низкое октановое число выдает себя детонацией. А на что может ориентироваться владелец дизельной машины?

Можно также ориентироваться на слух, отслеживая характерный «металлический» стук или звон. Это признаки так называемого жесткого сгорания. Чем ниже цетановое число (ЦЧ) дизтоплива, тем больше задержка самовоспламенения в цилиндре двигателя, тем выше скорость нарастания давления – это и есть «жесткость» сгорания. В результате применения топлива с ЦЧ менее 40 – поломанные или прогоревшие межкольцевые перемычки, сломанные поршневые кольца, трещины в днище поршня.

При нарушении сгорания на форсунках образуется нагар, изменяющий факел распыла. В результате двигатель теряет мощность. Несгоревшее топливо и сажа оседают на лопатках турбины, снижая эффективность наддува и нарушая балансировку колеса ротора турбокомпрессора. Дисбаланс разрушает его подшипник – это одна из причин выхода турбокомпрессора из строя при большом пробеге.

Система рекуперации отработанных газов EGR и сажевый фильтр на топливе с низким ЦЧ забиваются быстрее.

Что будет, если нарваться на дизтопливо К2, которое тоже разрешено? Там же ЦЧ на шесть единиц меньше и не нормируется смазывающая способность.

Падение смазывающей способности может привести к задирам прецизионных пар ТНВД и износу распылителей форсунок. От низкого ЦЧ (46 единиц) указанные распылители будут закоксовываться, работа мотора станет жесткой, затруднится его низкотемпературный пуск.

Регулярное использование такого топлива сократит ресурс двигателя в два-три раза. Рекомендуется сократить интервал замены масла в два раза, что позволит обновлять пакет присадок, который нейтрализует продукты сгорания топлива, и снижает коррозионное воздействие на подшипники скольжения.

Ранее «За рулем» рассказал, как выбрать на АЗС наименее вредное топливо.

Благодарим к. т. н. Павла Коломийца за помощь в подготовке материала.

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