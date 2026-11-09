Какой бензин нам продают? Вот что показал рейд по АЗС
На разгоревшийся с конца июня топливный кризис власти отреагировали разрешением выпускать и продавать топливо пониженного экологического класса – хотя бензин и дизтопливо стандарта ниже К5 запретили у нас еще 10 лет назад.
Сначала вышло постановление правительства № 819 от 2 июля 2026 года, разрешающее выпуск автомобильного топлива по стандартам третьего экологического класса (К3). Точнее, не разрешающее, а продлевающее: данное послабление временно ввели еще 12 октября 2025 года указом президента № 725 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в РФ».
Месяц спустя ценз понизили до класса К2 – его производство, импорт и обращение вместе с другими классами разрешили до 1 июля 2027 года. Это касается и бензина, и дизтоплива. С середины августа «двойка» появилась на торгах петербургской топливной биржи.
Чего и сколько?
Бензин класса К5 должен содержать не более 10 мг серы на 1 кг массы. Ароматических углеводородов допускается не более 35%. Монометиланилин вовсе не допускается.
Бензин К4 отличается содержанием серы (до 50 мг/кг) и допустимым 1% монометиланилина. Третий экокласс разрешает до 150 мг/кг серы, тот же 1% монометиланилина и уже 42% ароматических углеводородов.
Стандарт К2 откровенно пугает: до 500 мг/кг серы! А еще до 5% бензола вместо 1%. Вдобавок содержание десятка компонентов вовсе не нормируется – намешать могут что угодно.
Для дизельного топлива всё то же самое, но конкретные значения отличаются. Например, содержание серы взлетает с 10 мг/кг в К5 до 350 мг/кг в К3. А еще у дизтоплива класса К2 цетановое число может быть 46 вместо 51.
Больше всего от топлива классов ниже К5 страдает система очистки отработавших газов. Чем современнее и сложнее двигатель, тем больше дорогих компонентов окажется под ударом.
Однако проблемы скорее всего не возникнут мгновенно, а вылезут через тысячи километров. Методов борьбы нет: попавшие с топливом пагубные вещества уже никуда не денутся, путь их лежит наружу через двигатель и выпускную систему.
Хождение за пробами
В независимой лаборатории МИЦ ГСМ оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и предложили новый тип исследования – на содержание серы в топливе. Как вы уже поняли, содержание серы является не единственным, но самым важным различием между классами.
А мы решили узнать, каким топливом торгуют на АЗС в новых реалиях. Ведь «добро» им дано на самом высоком уровне – почему бы не воспользоваться послаблением. Бензин и дизтопливо пониженного экокласса дешевле в производстве, однако зачем продавать что-то со скидкой, если сейчас купят всё даже по завышенной цене?
В течение сентября-октября 2026 года мы собрали 40 проб с разных заправок, охватив полтора десятка регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Смоленскую области.
Заезжали как на АЗС крупнейших нефтеперерабатывающих компаний, так и на небольшие сетевые и вовсе безымянные. Последними прежде пользовались немногие водители, но в нынешней ситуации такие АЗС – порой единственный шанс заправиться, пускай и по цене выше 100–120 рублей за литр.
Повод для сомнений
Класс топлива по закону должен быть указан в кассовом чеке и в паспорте качества, который прилагается к той партии, которая в данный момент реализуется на АЗС. В нем же расписан полный состав, включая интересующую нас серу. Паспорт сотрудники должны предъявлять по требованию клиента, поэтому зачастую он сразу вывешен на видном месте.
По паспорту большинство заправок продали нам бензин и дизтопливо К5, хотя в чеках класс был отражен не у всех, что является нарушением. На одном вместо него значилось «ГОСТ» – заливай я такое топливо в свою машину, волновался бы.
В документах «четверка» попалась дважды: АИ‑92 на Татнефти в Москве и АИ‑95 на несетевой заправке во Владимирской области.
Верить можно?
Результаты наших исследований показали, что топливо продают разное. Подвели «безымянные» заправки, что не удивило. Но и к брендовым есть вопросы.
Подмосковный Фаворит, декларируя пятый экокласс, показал содержание серы 83 мг/кг, что соответствует третьему классу. НТК Нефть в Калужской области выдала 169 мг/кг – это вообще К2. К счастью, такой запредельный перебор мы обнаружили лишь дважды в ходе нашего рейда.
В бензине с заправки КТК из Костромы обнаружили 11 мг/кг: почти норма, но всё же не заявленный К5. Куда сильнее не соответствовали заявленному классу бензины АЗС Сибирьнефть во Владимирской области (21 мг/кг) и Лита-Ойл в Нижегородской (39 мг/кг).
Из крупных сетей по грани прошла колонка Опти в Кимрах: 10 мг/кг – это верхний предел для пятого класса. А вот Тебойл близ Рязани огорчил по-серьезному: по чеку мы купили АИ‑95‑К5, но в нем оказалось 30 мг/кг серы, втрое больше допуска.
Но вот обратный пример: АИ‑92‑К4 Татнефти при дозволенных 50 мг/кг содержал всего 12 мг/кг, по сути лишь ненамного выходя за границы К5. Причем паспорт партии топлива на АЗС декларировал 22 мг/кг. На наличие монометиланилина бензин в лаборатории не проверяли. Но, если верить паспорту, его в АИ‑92‑К4 Татнефти нет, что также соответствует пятому экоклассу.
Ко всем трем образцам дизтоплива К5, взятых «за компанию» к бензинам, вопросов по содержанию серы у нас не возникло. И это хорошо!
Мир открытий
Я всегда заправляюсь только на АЗС крупных нефтяных компаний, и нынешние визиты на колонки второго и третьего эшелона открыли мне глаза на особенности работы некоторых из них.
Оплату только наличными спишем на эхо кризиса – хотя наверняка у такой схемы есть какое-то мутное оправдание. Автоматический возврат сдачи на карту, оказывается, редкость: нужно заново идти на кассу. В одном месте неизрасходованную предоплату вернули наличными. В другом еще при оплате предупредили, что возврата… нет в принципе! Мол, заказывайте тот объем, который гарантированно влезет.
Но есть и плюсы. Почти на всех несетевых АЗС не препятствуют заправке в канистры. На многих из них нет никаких лимитов по объему. В Калужской области в дни сбора проб формально действовала система чет-нечет, введенная для сокращения очередей, однако на трех посещенных не особо известных АЗС ажиотажа не было, посему на номера машин никто не смотрел.
Конечно, наш экспресс-тест нельзя считать полновесным. Топливо мы проверяли только на содержание серы, но и по этому параметру несоответствие заявленному пятому классу выявили на шести АЗС из 40 проверенных. Еще три прошли по верхнему пределу.
Наша рекомендация стара как мир: старайтесь заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний – они, как правило, не подводят. И внимательно изучайте паспорт топлива до заправки. А несетевые АЗС – это по-прежнему лотерея.
О том, как отличить фирменную АЗС от франшизной, «За рулем» рассказывал ранее.
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