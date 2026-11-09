Какой бензин нам продают? Вот что показал рейд по АЗС

Независимая лаборатория МИЦ ГСМ проверила на содержание серы топливо с заправок 15 регионов России

На разгоревшийся с конца июня топливный кризис власти отреагировали разрешением выпускать и продавать топливо пониженного экологического класса – хотя бензин и дизтопливо стандарта ниже К5 запретили у нас еще 10 лет назад.

Сначала вышло постановление правительства № 819 от 2 июля 2026 года, разрешающее выпуск автомобильного топлива по стандартам третьего экологического класса (К3). Точнее, не разрешающее, а продлевающее: данное послабление временно ввели еще 12 октября 2025 года указом президента № 725 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в РФ».

Месяц спустя ценз понизили до класса К2 – его производство, импорт и обращение вместе с другими классами разрешили до 1 июля 2027 года. Это касается и бензина, и дизтоплива. С середины августа «двойка» появилась на торгах петербургской топливной биржи.

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Чего и сколько?

Бензин класса К5 должен содержать не более 10 мг серы на 1 кг массы. Ароматических углеводородов допускается не более 35%. Монометиланилин вовсе не допускается.

Бензин К4 отличается содержанием серы (до 50 мг/кг) и допустимым 1% монометиланилина. Третий экокласс разрешает до 150 мг/кг серы, тот же 1% монометиланилина и уже 42% ароматических углеводородов.

Стандарт К2 откровенно пугает: до 500 мг/кг серы! А еще до 5% бензола вместо 1%. Вдобавок содержание десятка компонентов вовсе не нормируется – намешать могут что угодно.

Для дизельного топлива всё то же самое, но конкретные значения отличаются. Например, содержание серы взлетает с 10 мг/кг в К5 до 350 мг/кг в К3. А еще у дизтоплива класса К2 цетановое число может быть 46 вместо 51.

Больше всего от топлива классов ниже К5 страдает система очистки отработавших газов. Чем современнее и сложнее двигатель, тем больше дорогих компонентов окажется под ударом.

Однако проблемы скорее всего не возникнут мгновенно, а вылезут через тысячи километров. Методов борьбы нет: попавшие с топливом пагубные вещества уже никуда не денутся, путь их лежит наружу через двигатель и выпускную систему.

Хождение за пробами

В независимой лаборатории МИЦ ГСМ оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и предложили новый тип исследования – на содержание серы в топливе. Как вы уже поняли, содержание серы является не единственным, но самым важным различием между классами.

Rocksol в Веневе Тульской области – другой рекордсмен: литр АИ‑95 тут стоил 165 рублей. Зато содержание серы минимальное, всего 3 мг/кг. АЗС костромской сети КТК выглядят солидно: много колонок, все возможные услуги, чисто и аккуратно. Но вот пятый экокласс немного подвел: 11 мг/кг.

А мы решили узнать, каким топливом торгуют на АЗС в новых реалиях. Ведь «добро» им дано на самом высоком уровне – почему бы не воспользоваться послаблением. Бензин и дизтопливо пониженного экокласса дешевле в производстве, однако зачем продавать что-то со скидкой, если сейчас купят всё даже по завышенной цене?

На АЗС небольших сетей и вовсе безымянных не имеют ничего против заправки в канистры, даже для топлива не предназначенные. Лукойл и Тебойл, напротив, демонстрировали максимум ограничений. Лимиты заправки в дни сбора проб были минимальные среди всех ВИНК, 20–30 л, при этом все без исключения канистры под запретом. Заправщик на одном из Тебойлов вообще заявил, что у колонки запрещено открывать багажник и пассажирские двери. НТК Нефть на въезде в Калужскую область – обладатель антирекорда нашей экспертизы. Сера на уровне 169 мг/кг соответствует второму экоклассу. Впрочем, чек говорит, что мы залили некий бензин «АИ‑95‑ГОСТ»: ничего конкретного никто и не обещал, хотя экокласс должен быть в нем указан.

В течение сентября-октября 2026 года мы собрали 40 проб с разных заправок, охватив полтора десятка регионов: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Смоленскую области.

GSoil в Зеленограде – уникум. К сетям нефтеперерабатывающих компаний АЗС отношения не имеет, но держит цены на их уровне. Серы в топливе всего 4 мг/кг. Побольше бы таких.

Заезжали как на АЗС крупнейших нефтеперерабатывающих компаний, так и на небольшие сетевые и вовсе безымянные. Последними прежде пользовались немногие водители, но в нынешней ситуации такие АЗС – порой единственный шанс заправиться, пускай и по цене выше 100–120 рублей за литр.

Заправка близ Михайлова Рязанской области на трассе Р‑22 пугает внешним видом даже в ряду ноунеймов. Хмурый кассир чек не выдал. На колонке нашлась наклейка «кл4», которая могла означать что угодно. Хотя, судя по содержанию серы – 11 мг/кг, она правдива.

Повод для сомнений

Класс топлива по закону должен быть указан в кассовом чеке и в паспорте качества, который прилагается к той партии, которая в данный момент реализуется на АЗС. В нем же расписан полный состав, включая интересующую нас серу. Паспорт сотрудники должны предъявлять по требованию клиента, поэтому зачастую он сразу вывешен на видном месте.

Татнефть – единственная из вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в ряде регионов с сентября начала торговать АИ‑92 четвертого экокласса. Не на всех АЗС и не на постоянной основе, но даже сменили информацию на колонках. Все остальные сорта – пока класса К5.

По паспорту большинство заправок продали нам бензин и дизтопливо К5, хотя в чеках класс был отражен не у всех, что является нарушением. На одном вместо него значилось «ГОСТ» – заливай я такое топливо в свою машину, волновался бы.

В документах «четверка» попалась дважды: АИ‑92 на Татнефти в Москве и АИ‑95 на несетевой заправке во Владимирской области.

Верить можно?

Результаты наших исследований показали, что топливо продают разное. Подвели «безымянные» заправки, что не удивило. Но и к брендовым есть вопросы.

Подмосковный Фаворит, декларируя пятый экокласс, показал содержание серы 83 мг/кг, что соответствует третьему классу. НТК Нефть в Калужской области выдала 169 мг/кг – это вообще К2. К счастью, такой запредельный перебор мы обнаружили лишь дважды в ходе нашего рейда.

В бензине с заправки КТК из Костромы обнаружили 11 мг/кг: почти норма, но всё же не заявленный К5. Куда сильнее не соответствовали заявленному классу бензины АЗС Сибирьнефть во Владимирской области (21 мг/кг) и Лита-Ойл в Нижегородской (39 мг/кг).

Из крупных сетей по грани прошла колонка Опти в Кимрах: 10 мг/кг – это верхний предел для пятого класса. А вот Тебойл близ Рязани огорчил по-серьезному: по чеку мы купили АИ‑95‑К5, но в нем оказалось 30 мг/кг серы, втрое больше допуска.

Но вот обратный пример: АИ‑92‑К4 Татнефти при дозволенных 50 мг/кг содержал всего 12 мг/кг, по сути лишь ненамного выходя за границы К5. Причем паспорт партии топлива на АЗС декларировал 22 мг/кг. На наличие монометиланилина бензин в лаборатории не проверяли. Но, если верить паспорту, его в АИ‑92‑К4 Татнефти нет, что также соответствует пятому экоклассу.

Ко всем трем образцам дизтоплива К5, взятых «за компанию» к бензинам, вопросов по содержанию серы у нас не возникло. И это хорошо!

Мир открытий

Я всегда заправляюсь только на АЗС крупных нефтяных компаний, и нынешние визиты на колонки второго и третьего эшелона открыли мне глаза на особенности работы некоторых из них.

Оплату только наличными спишем на эхо кризиса – хотя наверняка у такой схемы есть какое-то мутное оправдание. Автоматический возврат сдачи на карту, оказывается, редкость: нужно заново идти на кассу. В одном месте неизрасходованную предоплату вернули наличными. В другом еще при оплате предупредили, что возврата… нет в принципе! Мол, заказывайте тот объем, который гарантированно влезет.

Но есть и плюсы. Почти на всех несетевых АЗС не препятствуют заправке в канистры. На многих из них нет никаких лимитов по объему. В Калужской области в дни сбора проб формально действовала система чет-нечет, введенная для сокращения очередей, однако на трех посещенных не особо известных АЗС ажиотажа не было, посему на номера машин никто не смотрел.

Конечно, наш экспресс-тест нельзя считать полновесным. Топливо мы проверяли только на содержание серы, но и по этому параметру несоответствие заявленному пятому классу выявили на шести АЗС из 40 проверенных. Еще три прошли по верхнему пределу.

Наша рекомендация стара как мир: старайтесь заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний – они, как правило, не подводят. И внимательно изучайте паспорт топлива до заправки. А несетевые АЗС – это по-прежнему лотерея.

О том, как отличить фирменную АЗС от франшизной, «За рулем» рассказывал ранее.

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