Максим Кадаков: «В 2027 году практически пропадет смысл ввозить в Россию автомобили через Киргизию»

Минпромторг разработал проект постановления правительства, согласно которому должна унифицироваться правовая база по утилизационному сбору на колесные транспортные средства, самоходные машины и прицепы к ним.

Но за общими формулировками кроются маленькие трагедии для покупателей, которые не приобретают автомобили у официальных дилеров, а предпочитают ввозить их альтернативными путями.

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Главные изменения

Ранее установленные ставки утильсбора не меняются.

Льготный утильсбор не отменяется.

При ввозе машины из стран ЕАЭС к утильсбору прибавят разницу между расчетными пошлинами и налогами – и тем, что было фактически уплачено: всё, что было недоплачено, допустим, в Киргизии, придется доплатить. Если подтверждающих документов нет, придется платить всё «с нуля».

Автомобиль, ввозимый по льготному «утилю», необходимо поставить на учет в течение одного календарного месяца с оформления таможенного приходного ордера.

12 месяцев, в течение которых машина по льготному «утилю» не должна продаваться следующему покупателю, будут исчисляться с момента постановки автомобиля на учет – а не с даты оформления таможенного приходного ордера.

При ввозе автомобилей старше 30 лет для их оформления по льготной ставке утильсбора необходимо доказать, что автомобиль является культурной ценностью.

Когда

Пока это только проект постановления, в который еще будут вносить коррективы. Но предполагаемая дата введения новых правил – 12 мая 2027 года.

Проиграют перекупы

Те, кто делают деньги на подборе автомобилей за рубежом и доставкой их в Россию по заказам частных лиц, уже бьют тревогу: их бизнес летит под откос. Конечно, возить машины частным образом не перестанут, но клиентов будет меньше.

Проиграют покупатели

В 2025 году из стран ЕАЭС было ввезено физическими лицами в общей сложности больше 71 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Большей частью – из Киргизии (54 462 машины). В этом году ввезут еще больше.

Часть этих покупателей и пострадает – в первую очередь из числа тех, кто ввозит автомобили по льготному «утилю» (машины мощностью до 160 л. с.) и отображает в инвойсе заниженную стоимость. При расчете совокупного платежа физлицу придется подтверждать документально все сделанные в странах ЕАЭС платежи. И если обнаружится, что не доплачена таможенная пошлина, акциз или НДС – придется доплатить. Всё, как это уже происходит с юрлицами.

На сколько подорожают такие машины, как Volkswagen Tiguan или ему подобные? На 700 тысяч рублей и больше.

Доставит хлопот и «правило 30 дней». Если ввезенная во Владивосток под льготный «утиль» машина затем отправляется, допустим, в Краснодар, со всеми перекладными это занимает не одну неделю – и надо постараться поставить машину на учет в ГАИ в течение календарного месяца с момента таможенного оформления. Не успеешь – получишь требование оплатить утильсбор по полной ставке. Боишься не успеть – лети во Владивосток и регистрируй машину там, а уж потом оформляй доставку до дома.

Выиграет бюджет

Тут всё просто: чем больше платежей, тем лучше бюджету. Тот, кто откажется от ввоза машины через ЕАЭС, ввезет ее сразу в Россию – и тут уже не сэкономишь. А тот, кто откажется от альтернативного ввоза, пойдет к официальному дилеру – и тоже заплатит сполна. Время дешевых автомобилей и хитрых путей подходит к концу.

О том, на сколько вырастут доходы бюджета от повышения утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.