Утильсбор-2027: на сколько подорожают автомобили?
Минпромторг разработал проект постановления правительства, согласно которому должна унифицироваться правовая база по утилизационному сбору на колесные транспортные средства, самоходные машины и прицепы к ним.
Но за общими формулировками кроются маленькие трагедии для покупателей, которые не приобретают автомобили у официальных дилеров, а предпочитают ввозить их альтернативными путями.
Главные изменения
- Ранее установленные ставки утильсбора не меняются.
- Льготный утильсбор не отменяется.
- При ввозе машины из стран ЕАЭС к утильсбору прибавят разницу между расчетными пошлинами и налогами – и тем, что было фактически уплачено: всё, что было недоплачено, допустим, в Киргизии, придется доплатить. Если подтверждающих документов нет, придется платить всё «с нуля».
- Автомобиль, ввозимый по льготному «утилю», необходимо поставить на учет в течение одного календарного месяца с оформления таможенного приходного ордера.
- 12 месяцев, в течение которых машина по льготному «утилю» не должна продаваться следующему покупателю, будут исчисляться с момента постановки автомобиля на учет – а не с даты оформления таможенного приходного ордера.
- При ввозе автомобилей старше 30 лет для их оформления по льготной ставке утильсбора необходимо доказать, что автомобиль является культурной ценностью.
Когда
Пока это только проект постановления, в который еще будут вносить коррективы. Но предполагаемая дата введения новых правил – 12 мая 2027 года.
Проиграют перекупы
Те, кто делают деньги на подборе автомобилей за рубежом и доставкой их в Россию по заказам частных лиц, уже бьют тревогу: их бизнес летит под откос. Конечно, возить машины частным образом не перестанут, но клиентов будет меньше.
Проиграют покупатели
В 2025 году из стран ЕАЭС было ввезено физическими лицами в общей сложности больше 71 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Большей частью – из Киргизии (54 462 машины). В этом году ввезут еще больше.
Часть этих покупателей и пострадает – в первую очередь из числа тех, кто ввозит автомобили по льготному «утилю» (машины мощностью до 160 л. с.) и отображает в инвойсе заниженную стоимость. При расчете совокупного платежа физлицу придется подтверждать документально все сделанные в странах ЕАЭС платежи. И если обнаружится, что не доплачена таможенная пошлина, акциз или НДС – придется доплатить. Всё, как это уже происходит с юрлицами.
На сколько подорожают такие машины, как Volkswagen Tiguan или ему подобные? На 700 тысяч рублей и больше.
Доставит хлопот и «правило 30 дней». Если ввезенная во Владивосток под льготный «утиль» машина затем отправляется, допустим, в Краснодар, со всеми перекладными это занимает не одну неделю – и надо постараться поставить машину на учет в ГАИ в течение календарного месяца с момента таможенного оформления. Не успеешь – получишь требование оплатить утильсбор по полной ставке. Боишься не успеть – лети во Владивосток и регистрируй машину там, а уж потом оформляй доставку до дома.
Выиграет бюджет
Тут всё просто: чем больше платежей, тем лучше бюджету. Тот, кто откажется от ввоза машины через ЕАЭС, ввезет ее сразу в Россию – и тут уже не сэкономишь. А тот, кто откажется от альтернативного ввоза, пойдет к официальному дилеру – и тоже заплатит сполна. Время дешевых автомобилей и хитрых путей подходит к концу.
О том, на сколько вырастут доходы бюджета от повышения утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.
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