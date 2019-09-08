Документы Что будет, если… (право, эксплуатация, ДТП, ПДД, ГИБДД) ДТП и поломки Сегодня, в 8:06 Вы никого не трогали, но в ДТП виноваты — что делать? Контакта между машинами не было, а повреждения в итоге есть — случается и такое. «За рулем» объясняет, как водителю правильно вести себя в подобной ситуации, чтобы не получить лишних проблем. Спровоцировал ДТП и уехал: что будет?
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Бывает, совершая маневр, вы по невнимательности провоцируете аварийную ситуацию. Водитель, в попытке избежать столкновения с вашей машиной, может задеть другой автомобиль или бордюрный камень.
В этом случае важно знать, что даже если контакта с вашей машиной не произошло, вы все равно являетесь участником ДТП. Покинете место аварии — как минимум лишитесь прав, к тому же придется возместить всю сумму, которая ваша страховая компания выплатит за причиненный ущерб (
п. г ч. 1 ст. 14 Федеральногозакона N 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном страхованиигражданской ответственности владельцев транспортных средств»). Статья 12.27, часть 2 КоАП РФ : Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
А если в аварии пострадали люди, последствия могут оказаться куда плачевнее, вплоть до уголовной ответственности.
Что, если я пострадавший?
Допустим, что, пытаясь избежать столкновения с машиной нарушителя, вы сами угодили в аварию. Виновник скрылся. Призвать провокатора к ответу будет нелегко, поэтому так важно сформировать убедительную доказательную базу.
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Алгоритм действий при бесконтактном ДТП такой же, как в контактных авариях, содержится
в пп. 2.5., 2.6., 2.6.1. гл. 2 ПДД и уже был описан нами ранее. Из-за неоднозначности инцидента пристальное внимание нужно уделить следующим аспектам: Схема ДТП — от точности ее составления во многом зависит возможность привлечения виновника к ответственности Немалую роль в установлении обстоятельств случившегося играют и записи с видеорегистратора, камер наружного видеонаблюдения Показания очевидцев. Постарайтесь заручиться их поддержкой, запишите контактную информацию
Описывая инспектору ГИБДД суть аварии, важно вносить в протокол недвусмысленные ремарки, которые помогут правильно трактовать действия водителя. Так, если вы соблюдали скоростной режим, учитывали интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия (
пп. 10.1. гл. 10 ПДД
), то есть выполняли требования закона, нужно указать это в документе. И, если выяснится, что потерпевший действовал добросовестно, предприняв все возможные меры для предотвращения ДТП, в которое всё равно угодил по вине провокатора, последнему придется платить за ремонт вашего автомобиля.
Как долго будут искать виновника ДТП?
Срок давности по привлечению к ответственности составляет три месяца. По истечении этого срока водителя уже нельзя наказать за оставление места ДТП. Но искать его не перестанут: возмещать ущерб ему все равно придется.
А если личность виновника так и не будет установлена?
Имейте в виду, что, согласно законодательству, для получения возмещения по ОСАГО нужен страховой полис виновника. Без установления его личности страховая откажет в возмещении. Поэтому имеет смысл регулярно интересоваться за ходом дела в ГИБДД, и по возможности самому принимать участие в поиске виновника ДТП. Если же виновный найден, но не признает вины, придется обращаться в суд.
Что делать, если ваш автомобиль повредили на стоянке? Подробную инструкцию вы найдете тут.
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