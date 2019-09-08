Контакта между машинами не было, а повреждения в итоге есть — случается и такое. «За рулем» объясняет, как водителю правильно вести себя в подобной ситуации, чтобы не получить лишних проблем.

Спровоцировал ДТП и уехал: что будет?

Бывает, совершая маневр, вы по невнимательности провоцируете аварийную ситуацию. Водитель, в попытке избежать столкновения с вашей машиной, может задеть другой автомобиль или бордюрный камень.

В этом случае важно знать, что даже если контакта с вашей машиной не произошло, вы все равно являетесь участником ДТП. Покинете место аварии — как минимум лишитесь прав, к тому же придется возместить всю сумму, которая ваша страховая компания выплатит за причиненный ущерб (п. г ч. 1 ст. 14 Федеральногозакона N 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном страхованиигражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

Статья 12.27, часть 2 КоАП РФ:

Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

А если в аварии пострадали люди, последствия могут оказаться куда плачевнее, вплоть до уголовной ответственности.

Что, если я пострадавший?

Допустим, что, пытаясь избежать столкновения с машиной нарушителя, вы сами угодили в аварию. Виновник скрылся. Призвать провокатора к ответу будет нелегко, поэтому так важно сформировать убедительную доказательную базу.

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Алгоритм действий при бесконтактном ДТП такой же, как в контактных авариях, содержится в пп. 2.5., 2.6., 2.6.1. гл. 2 ПДД и уже был описан нами ранее. Из-за неоднозначности инцидента пристальное внимание нужно уделить следующим аспектам: