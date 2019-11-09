Документы Государственные документы и процедуры Постановка автомобиля на учет, автомобильные номера, ПТС, СТС Сегодня, в 10:00 Проверка мифа: стер номер — штрафы не пришли Интернет переполнен «советами», как перестать получать штрафы от камер. Едва ли не самым простым и эффективным называют стирание черной краски с номерных знаков. Впрочем, не спешите бежать к машине с ацетоном!
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Не однажды производители камер фиксации нарушений заявляли, что их устройства способны распознавать номерные знаки машин не только «на глаз», но и «на ощупь». Дескать, электроника считывает рельеф на жестянке и по нему правильно идентифицирует символы.
Это оказалось или блефом, или, похоже,
неработоспособной технологией. По крайней мере, мне неизвестно о «письмах счастья», пришедших правильному адресату и составленных на основании фотографии с нечитаемым для глаза номером.
А раз технология чисто оптическая, у любителей полихачить родилась идея затереть черные символы на табличке. Действительно, если оставить только белый цвет, камера не распознает символы, и штрафа от камеры не будет. Каким бы продвинутым ни был компьютер, на чистом белом поле ему не за что будет зацепиться.
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Если не увлекаться черный цвет частично, шансы избежать санкций пропорционально уменьшатся. У дорожных комплексов зрение очень хорошее, и они способны идентифицировать буквы и цифры даже в неидеальных условиях. Хотя тут возникают шансы, что «письмо счастья» уйдет другому автомобилисту, если электроника ошибется в одном-двух символах. В нашей редакции о таком
знают не понаслышке.
А вот от живого автоинспектора схлопочете наказание на счет раз: номер-то нечитаемый! Считайте, что легко отделались, если получите постановление по статье КоАП 12.2.1 за просто нечитаемые жестянки со штрафом в 500 рублей. Гаишник может и заподозрить вас в злом умысле, за что очень любят приписывать статью 12.2.2 за «применение устройств или материалов, препятствующих идентификации». А это уже лишение прав или штраф 5000 рублей.
Выставить себя безвинно пострадавшим в суде и добиться оправдания? Не надейтесь. О том, какую из двух статей применять правильно, еще можно спорить, но наказание в любом случае последует.
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