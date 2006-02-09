«Китайцы» пошли в тираж

Лидером продаж стала марка Great Wall Motors: за 2005 год было продано 4070 автомобилей этого автозавода. Звание бестселлера заслужил пикап Great Wall Deer G3 — продано 3307 автомобилей.
Продажей и обслуживанием автомобилей Great Wall, BYD Auto, FAW и DFM занялись 120 дилерских центров в 52 городах России. В Петербурге автомобилями из Китая торгуют уже около 20 фирм. В дополнение к этому «Ирито» активно занимается организацией поставок автозапчастей и в первом квартале планирует открыть крупнейший в России склад комплектующих для автомобилей из КНР.
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