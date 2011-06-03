В Москве снова поджигают машины

В столице неизвестные продолжают поджигать автомобили. За июнь в Москве сгорело уже 10 машин.

На севере Москвы, во дворе дома 8, корпус 1 по Заповедной улице в четверг подожгли три автомобиля. Неизвестные подожгли Volkswagen, пламя с него перекинулось на рядом стоящие Nissan и Hyundai. Машины получили сильные повреждения.

За последние несколько суток это уже третий умышленный поджог автомобилей в Москве. Ранее они их зафиксировали в Западном и Юго-Западном административных округах.

Первое возгорание автомобиля было на автостоянке, которая расположена на улице Марии Ульяновой. На паркинге сгорели 4 автомобиля, в том числе BMW X6. Позже пожарные выехали на тушение огня на стоянке по адресу улица Олеко Дундича, дом 5, где неизвестные сожгли автомобиль Toyota, но почти мгновенно пламя перекинулось на машины Subaru и Volkswagen.

В настоящее время полиция ведет розыск поджигателей автомобилей.

Еще в мае в разных районах Москвы в результате поджогов были уничтожены 16 машин, среди которых Lexus IS250, Infiniti, Toyota RAV4, Camry, Nissan Qashqai, Almera, Hyundai Elantra.