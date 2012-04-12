Бронеавтомобиль «Волк» испытают в трех видах

Военно-промышленная компания (ВПК) проведет испытания трех модификаций полноприводного бронеавтомобиля повышенной защищенности «Волк». Об этом сообщила пресс-служба ВПК. На испытания будут представлены автомобили без вооружения. Два из них с колесной формулой 4х4 (с открытым кузовом и с бронированным модулем для перевозки личного состава) и один с колесной формулой 6х6 (с функциональным модулем для перевозки личного состава).

«Волк» предназначен для перевозки личного состава, грузов, буксирования прицепов массой до 2,5 тонн. Конструкция машины позволяет в полевых условиях за короткое время менять назначение автомобиля путем установки необходимых модулей. Все бронеавтомобили серии «Волк» имеют разнесенную, дифференцированную броню, с возможностью монтажа дополнительных композитных навесных броневых пластин в полевых условиях силами экипажа. Многослойная броня способна выдержать попадание пуль калибра 7,62-миллиметра, защищает экипаж и размещенный в десантном модуле личный состав от огня всех видов ручного стрелкового оружия и от осколков мин и снарядов.

Высокопрочное пулестойкое стекло толщиной 68 миллиметров, не создающее оптических искажений, выдерживает практически любое попадание из автоматического оружия. Особое внимание уделено противоминной защите бронеавтомобиля: V-образное двойное днище машины способно выдержать подрыв до 4 килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Особенностью семейства автомобилей «Волк» является то, что оно изначально разрабатывалось как в бронированном варианте, так и в небронированном исполнении. Монтаж и демонтаж броневой защиты может осуществляться без применения специальных средств и приспособлений.

Все комплектующие, в том числе двигатель, — российского производства. Двигатель ЯМЗ-534, отвечающий нормам Евро-4 и Евро-5, имеет модернизационный резерв по увеличению мощности до 300 лошадиных сил.

В базовом варианте с формулой 4х4 машина имеет массу 7,5 тонны, дизельный двигатель мощностью 190–240 лошадиных сил. Запас хода такого автомобиля — до 1000 километров. Боевой расчет — два члена экипажа и 8 человек личного состава.

Военно-промышленная компания рассчитывает начать поставки Минобороны РФ бронеавтомобиля «Волк» с 2014 года.